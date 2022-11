Triunfo en Zaragoza para un Poio Pescamar que segue de doce (2-3)

Partido entre Sala Zaragoza e Poio Pescamar © Sala Zaragoza

O Poio Pescamar segue de doce e mantense na parte alta da clasificación despois de gañar ao Sala Zaragoza este sábado por 2-3.

Custoulle ao cadro conserveiro facerse co control do xogo, pero co paso dos minutos foise sentindo cómodo e gozou de diversas ocasións coas que puido abrir o marcador. Primeiro Rocío obrigou a Ana Eliza a intervir, despois Marta Peñalver case aproveita un erro na saída de balón de María Moreno e Ana Escribano estrelaba un disparo ao pau.

As cousas non saían ao Poio Pescamar a pesar de ter a oportunidade de marcar, e cubría a cota de cinco faltas no tramo final do período e víase castigado cun penalti que Elena se encargaba de neutralizar para enviar o partido ao descanso tal e como empezou.

Despois do intermedio, as de Luís López-Tulla aumentaron a intensidade e tiveron unha clara ocasión por medio de Laura Uña que desbaratou Ana Eliza. Pero nun minuto tolo que viviu o envite, as visitantes castigaron con contundencia ás mañas. Dani Sousa culminou desde dentro da área unha xogada de estratexia en saque de esquina, e ao momento Anna Escribano recibía o balón da brasileira e asinaba o 0-2.

Reaccionou nun minuto o Sala Zaragoza cun gol de Giba tras unha xogada persoal, poñendo en aprietos a un Poio obrigado a anotar para chegar á recta final do duelo tranquilo.

E o gol chegou, pero non a tranquilidade. A seis minutos do final, Rocío rematou en boca de gol un balón que quedou solto tras un disparo de Anna Escribano, pero as cousas complicáronse cando, a tres do final, Jaimes recortaba diferenzas cun potente tiro imparable para Elena.

Chegouse co 2-3 aos últimos instantes e as aragonesas, sen nada que perder, arriscaron e apertaron a un equipo vermello que soubo aguantar o asedio local para facerse cunha sufrida e moi valiosa vitoria.

SALA ZARAGOZA (2): Ana Eliza, María Moreno, Mirian, Giba e Carolina Bravo (quinteto inicial). Tamén xogaron, Nicol e Jaimes.

POIO PESCAMAR (3): Elena, Luci, Dani Sousa, Laura Uña e Martita (quinteto inicial). Tamén xogaron, Marta Peñalver, Anna Escribano, Laura Uña, Rocío e Irene García.

Goles: 0-1, min. 27 Dani Sousa. 0-2, min. 27 Anna Escribano. 1-2, min. 28 Giba. 1-3, min. 34 Rocío. 2-3, min. 37 Jaimes.

Incidencias: Polideportivo Figueruelas. Colexiados, Faubell Zaldívar e Lázaro Angulo. Sen amoestacións