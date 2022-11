Remontada e vitoria para o Poio Pescamar contra o Leganés (2-1)

Partido entre Poio Pescamar e Leganés na Seca © Cristina Saiz Partido entre Poio Pescamar e Leganés na Seca © Cristina Saiz Partido entre Poio Pescamar e Leganés na Seca © Cristina Saiz

Xa son oito os triunfos consecutivos os que leva o Poio Pescamar esta tempada. O último conseguiuno este sábado diante da súa afección na Seca contra un Leganés que se adiantou no marcador pero viuse sucumbido ante o empuxe local.

A presión alta do conxunto pepinero foi clave nos instantes iniciais para para prexudicar ao Poio Pescamar, que aos catro minutos de xogo atopábase co partido en contra tras o gol anotado por Patri Blázquez á saída dunha falta.

Pero enseguida reaccionou o equipo rojillo cun disparo ao pau de Luci, acertando con todo aos nove minutos con remate desde a frontal de Marta Peñalvel a pase de Rocío.

A partir de aí sucedéronse as ocasións das locais, con protagonismo especial de Laura Uña, Marta e Luci que poñían en perigo a portería madrileña pero que eran incapaces de ampliar o marcador, enviando o duelo ao descanso cun empate a un.

Despois do paso polos vestiarios as chegadas de perigo sucedéronse en ambas as porterías, con Marta e Luci para as locais e Patri para o Leganés. Pero foi o Poio o que tomou as rendas unha vez alcanzado o ecuador do segundo acto, remontando grazas a un cabezazo de Dani Sousa ao segundo pau tras un córner sacado por Luci.

Co marcador en contra por primeira vez na tarde de sábado, as madrileñas viñeron arriba buscando a reacción e sorprender con contragolpes. Patri Blázquez, a menos de catro minutos do final, e Chuli, tiveron as mellores ocasións das visitantes coas que puideron igualar o duelo.

Ante a falta de acerto optou o Leganés polo xogo de cinco con Patry como porteira xogadora, pero o Poio Pescamar aguantou o empuxe rival que lle valeu para sumar unha nova vitoria esta tempada que o mantén na parte alta da táboa.

POIO PESCAMAR (2): Elena; Marta Peñalver, Laura Uña, Rocío e Dupuy (quinteto inicial). Tamén xogaron, Elena Aragón, Dani Sousa, Luci, Irene García, Sandra Buzón (segunda porteira).

LEGANÉS (1): Raquel Gadea; Patri Blázquez, Natalia Orive, Puche e Guti (quinteto inicial). Tamén xogaron, Noe, Patry, María Barcelona, Chuli, Paula Molano e Miriam (segunda porteira).

Incidencias: A Seca. Partido arbitrado por Lidia Crespo Carpo e Iria de Luís Iglesia, que amoestaron a Guti e Iván Labrado, adestrador do Leganés.

Goles: 0-1, min. 4 Patri Blázquez. 1-1, min. 9 Marta Peñalver. 2-1, min. 31 Dani Sousa.