Vitoria do Arxil sobre o Sevilla para seguir crecendo (58-78)

O Arxil xa empeza a carburar en Liga Feminina 2 e castigou cun recital ofensivo a un Sevilla que a pesar de tentar recuperarse no terceiro cuarto, sucumbiu con claridade ao xogo das pupilas de Mayte Méndez.

E é que as xogadoras do cadro pontevedrés fixeron un partido de inmensa calidade que pecharon cun elevado nivel defensivo no último cuarto no que tan só cederon tres puntos.

O ritmo dos dous equipos marcou o inicio do duelo, pero era o Arxil o que levaba a iniciativa tomando as primeiras vantaxes para irse con 15 puntos de renda ao final do primeiro cuarto (15-30).

Pero espertou o Sevilla no segundo, apoiado no acerto ofensivo de Recio e Flores pero incapaz de neutralizar a renda do seu rival, que respondía da mesma maneira para irse ao descanso cunha destacable vantaxe (39-53).

O panorama parecía beneficiar ao Arxil, pero o duelo torceuse no terceiro cuarto de mala maneira. As luces en ataque apagáronse e as verdes estaban irrecoñecibles, sufrindo perdas de balón e fallando en ataque que permitían ás locais meterse de cheo na pelexa pola vitoria cun parcial de 16-6 (55-59).

Apertou ás súas xogadoras Mayte Méndez despois de 10 minutos nos que estiveron desacertadas, e deu coa tecla a adestradora para frear as arremetidas do conxunto sevillista. E así, cun bo xogo colectivo, sentenciaron ao seu opoñente con contundencia para facerse co cuarto triunfo da tempada.

