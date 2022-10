O Arxil cómese ao Granada (109-65)

Partido entre CB Arxil e Raca Granada no CTGD © Cristina Saiz Partido entre CB Arxil e Raca Granada no CTGD © Cristina Saiz

É raro ver este tipo de resultados en Liga Feminina 2, pero este sábado o Club Baloncesto Arxil estivo pletórico diante do aro e endosou 109 puntos a un Granada feble en tarefas defensivas pero que sacou as súas armas e non baixou os brazos.

O partido púxose de fronte para o equipo adestrado por Mayte Méndez xa desde o inicio, con Nerea Liste e Glomazic liderando os ataques (31-16).

O Arxil gustábase, saíanlle as cousas e estaba moi cómodo sobre a cancha, deixando practicamente selada a vitoria cando se alcanzou o descanso (56-26).

Só había que manter o resultado, o bo xogo e non baixar os brazos, ademais de seguir igual de efectivas en ataque. A festa estaba servida.

Tras o intermedio todo seguiu igual, e a pesar de que o Granada fixo o seu mellor cuarto en ataque (28-20), as de Pontevedra xa tiñan feitos os deberes e a vitoria no bote (84-46).

Dominaron en practicamente todas as facetas, cun 74% en tiros de dous e un 85% en tiros libres no que participaron todas as xogadoras de Mayte Méndez. Nerea Liste sumou 18 puntos, Margarita Moreira e Trajchevska 16 cada unha, Glomazic 12, Forster 11, Ribeiro 9, Ortiz 7 e Carla Díaz e Fernández 5 cada unha.

En definitiva, coméronse ao Selecta endosando un resultado de 109-65 que enche de moral de fronte ao devir liga.

Consulta as estatísticas do partido na seguinte ligazón