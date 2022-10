O balón parado condena a un Pontevedra falto de ideas en León (2-0)

O Pontevedra CF segue sumido nun pozo do que é incapaz de saír. É incapaz de gañar a domicilio e o que é peor, os xogadores son incapaces de transmitir boas sensacións sobre o verde.

E iso pasou este sábado ante a Cultural Leonesa no Reino de León, onde foron castigados tanto no resultado como a nivel de xogo, ofuscados en tarefas ofensivas e condenados polo balón parado.

Empezou a Cultural pisando área pontevedresa nada máis pitar o árbitro o inicio. Non se cumpriron nin tres minutos e Álvaro Cortés tivo que intervir, por partida dobre, para frear un disparo de Muguruza e outro de Solís moi perigosos.

Non estaban a saír ben as cousas ao Pontevedra, e máis cando o conxunto local adiantouse no marcador. Churre derrubou a Roberto Alarcón ao bordo da área, o colexiado pitou falta e amoestou con cartolina amarela ao central pontevedrés. E desa falta directa chegou o gol, Alarcón encargouse de disparar e enchufó o esférico na escuadra esquerda da portería de Cortés.

Gol da Cultural Leonesa!



Roberto Alarcón marca cun bo lanzamento de falta directa no minuto 12@CyDLeonesa - @PontevedraCFSAD pic.twitter.com/AoRRIj4XCz — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) October 22, 2022

As ocasións seguían chegando de todas as formas para os de León que, cunha alta presión, anticipábanse a cada pase do Pontevedra, ao que lle custaba sangue, suor e bágoas saír do seu propio campo.

Conseguiron os de Antonio Fernández cando a primeira parte chegou á súa ecuador, pero era a Cultural a que xeraba perigo e impoñía o seu xogo. Os granates eran incapaces de sacar o balón, eran incapaces de chegar á área de Salvi Carrasco e, en definitiva, de atacar. Non había continuidade no xogo e urxía un cambio inminente tanto nas botas dos xogadores -que non paraban de escorregar- e na táctica.

Foi cando se chegou ao minuto 38 cando o Pontevedra pareceu espertar cunha primeira aproximación cun centro desde a dereita e un disparo mordido de Álex González que se foi sen perigo por fóra da portería local.

Creceron os granates antes de alcanzar o descanso e xogaron os seus mellores minutos obrigando á Cultural a esforzarse en tarefas defensivas para aguantar o resultado e chegar ao intermedio co marcador a favor.

Tras pasar polo intermedio os locais seguiron sendo superiores e tiveron o segundo gol nun remate de cabeza de Amelibia tras un córner, mentres os granates, salvo un pitado Yelko, estaban estancados.

O duelo púxose peor para o Pontevedra de novo a balón parado. Amelibia lanzouse en ferro para cabecear o saque de esquina, o balón deulle a Borja Domínguez, que substituíu no descanso a Seoene, e caeu nas botas dun Pablo Trigueros que rematou dentro da área pequena a segunda acción e a enchufó na portería de Cortés.

Amplía a vantaxe a Cultural!



Marca Pablo Trigueros nunha acción a balón parado@CyDLeonesa - @PontevedraCFSAD



Estamos no minuto de partido pic.twitter.com/hrnHvFhIv6 — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) October 22, 2022

Moveu ficha Antonio Fernández, fortalecendo o medio centro acumulando un home máis coa entrada de Mario Ortiz en lugar de Yelko e a Charles por Rufo, que se foi do terreo de xogo sen tocar o esférico en todo o partido.

Cambiou o guion despois dos cambios e as accións perigosas, aínda que non moi claras, chegaron para o Pontevedra, pero seguía sendo a Leonesa a máis cómoda sobre o verde e a que gozaba de máis córneres que, para fortuna granate, non atopaban rematador.

Os minutos caían pero nada ocorría, ata que Salvi Carrasco interveu por primeira vez en todo o partido e por partida dobre cando se alcanzou o minuto 87. Pero os granates, ofuscados nas súas tarefas ofensivas, vían como se lle escapaban todas as opcións de rascar algún beneficio da súa visita ao Reino de León.

CULTURAL LEONESA (2): Salvi Carrasco, Muguruza, Trigueros, Jon Amelibia, Joel López, Tarsi, Kevin Presa (Castañeda, min. 82), Solís (Cristian Pérez, min. 63), Roberto Alarcón (Néstor Querol, min. 70), Diego Percan (Íñigo Muñoz, min. 70) e Obolskii (Blesa, min. 82).

PONTEVEDRA CF (0): Álvaro Cortés, Ángel Bastos, Churre (Jon Bakero, min. 78), Miguel Román, David Soto, Álex González, Brais Abelenda, Rufo (Charles, min. 59), Yelko Pino (Mario Ortiz, min. 59), Oier Calvillo (Martín Diz, min. 70) e Seoane (Borja Domínguez, min. 45).

Goles: 1-0, Roberto Alarcón (min. 10). 2-0, Pablo Trigueros (min. 57).

Incidencias: Partido correspondente á novena xornada de Primeira RFEF disputado no Reino de León ante máis de 3.800 espectadores.