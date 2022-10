O Reino de León, un escenario que se lle resiste ao Pontevedra

O enfrontamento entre Cultural Deportiva Leonesa e Pontevedra Club de Fútbol (sábado 22 de outubro, 19.00 horas no Estadio Reino de León) é un dos máis repetidos na historia da terceira categoría nacional, e é que leoneses e granatres coincidiron ata en 23 tempadas (46 enfrontamentos).

A pesar diso o Reino de León resísteselle aos da Boa Vila na historia recente, xa que hai 23 anos que non conseguen regresar a casa vitoriosos nas súas visitas á Cultural.

A última vez que iso ocorreu aínda non estaba activo o novo estadio. Foi en decembro de 1999 (tempada 99-00), cun 2-4 no que foi protagonista o actual director deportivo granate, Toni, titular naquel encontro con Martín Esperanza no banco granate. Marcaron por aquel entón Casales, Javi Rico, Nel e Fran Alonso.

Desde aquela data o Pontevedra rascou un punto en terras leonesas en tres ocasiones (02-03, 09-10 e 15-16), con outras catro derrotas, a máis recente na campaña 18-19 sendo a última visita ao Reino de León.

En total, en toda a historia son tres as vitorias conseguidas polo Pontevedra, ademais de maneira consecutiva (92-93, 93-94 e 99-00), con 8 empates e 12 derrotas.

A estatística non é demoledora pero tampouco positiva, claro que os datos están para rompelos.

No que respecta a a actual tempada ademais a Cultural Leonesa cedeu xa dúas derrotas no seu feudo nos catro partidos disputados (0-1 contra o Badajoz e 0-3 co Córdoba). O Pontevedra, que busca pola súa banda o seu primeiro triunfo a domicilio, apira a que esa cifra creza a tres o vindeiro sábado.