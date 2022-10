Antonio Fernández, tras a derrota ante a Cultural Leonesa: "Nos hemos visto sobrepasados"

Os bos resultados seguen sen chegar para o Pontevedra CF, que se viu excedido pola Cultural Leonesa no partido deste sábado no Reino de León.

O técnico granate, como é habitual despois de cada duelo, compareceu en rolda de prensa e mostrouse crítico tanto cos seus xogadores como con el mesmo.

"Hoy no hemos tenido un buen día. Aunque hemos encajado a balón parado, la Cultural ha tenido muchos acercamientos y en muchos momentos nos hemos visto sobrepasados", admitiu Antonio Fernández, consciente de que xogando así "no llega".

Insiste en que o equipo o tentou pero "el plan partido diseñado no nos ha salido, intentamos ser un equipo profundo por las bandas, pero muchas transiciones del rival nos hicieron mucho daño. Hoy nos hemos visto sobrepasados".

E é que a traxectoria do conxunto granate, sobre todo a domicilio, vai de mal a peor, pero para o adestrador "aún es muy pronto" como para tirar a toalla. "Está claro que los resultados no son los que queríamos, pero somos unos nuevos ascendidos y tenemos que saber convivir con las situaciones complicadas", explica.

Agora non queda outra que "estar todos a una", porque Antonio cre que "de estas situaciones se puede salir, el equipo está fastidiado y no queda otra que seguir trabajando" e pensar no San Fernando, que visitará Pasarón o vindeiro domingo ás 17:00 horas.