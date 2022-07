Búscase novo '10' no Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol busca inquilino para un dos dorsais máis míticos do seu deporte, o '10' que tradicionalmente se reserva para futbolistas determinantes ou de peso nun equipo.

A marcha de Manuel Romay con destino ao Arenteiro deixou libre ese número, pero tamén o perfil dun futbolista imprevisible e de calidade que agora se busca entre os reforzos para un centro do campo de momento moi curto de efectivos.

O de Malpica, que permaneceu catro campañas no club pontevedrés, é o último que vestiu en propiedade o '10' coa granate, pero desde a implantación dos dorsais fixos en varias etapas (en Terceira División non se usaban e tampouco no regreso á Segunda B) foron outros lembrados xogadores os que tiveron a honra de ser portadores do mítico número.

Entre eles destacan especialmente dous nomes, o de Carlos Padín e o de Yuri de Souza. O primeiro deles, centrocampista de Catoria, de gran clase na súa perna zurda, fíxose dono do 10' nos primeiros anos da década do 2000 ata o ascenso a Segunda División na 03-04. Seguiu coa honra na categoría de prata antes de marcharse e regresar para un último baile na fatídica 10-11, que concluiría co descenso a Terceira. Aquel ano, do mesmo xeito que na 04-05 en Segunda, deixaría o club no mercado invernal. En todo caso en toda a súa carreira no Pontevedra, Padín gañouse o dereito para ser lembrado como un dos futbolistas que máis veces defendeu a granate nas tres primeiras categorías do fútbol nacional (25º nesa clasificación). En total foron 154 partidos entre Liga e Copa do Rey nos que anotou 25 goles.

Pola súa banda Yuri só permaneceu tres tempadas en Pasarón, cun paso polo medio nas Palmas, cun total de 105 partidos entre Liga e Copa cun gran acerto realizador, 56 tantos.

Pero non foron os únicos que portaron o '10' estes anos, ao completar a nómina futbolistas menos lembrados entre a afección como Bianchi (tempada 07-08), Juan Antonio Nevado (09-10 ata a volta ao club de Padín) ou Fran Amado (10-11, herdándoo no mercado invernal do propio Padín).

Ademais, tres ao regreso dos dorsais fixos á Segunda B (temporrada 19-20), o primeiro en facerse co mítico número co Pontevedra foi o extremo Álvaro Bustos, antes de cederllo á súa marcha a Romay.

Quen será o seu herdeiro é unha das incógintas da pretempada. Polo de súpeto os futbolistas que continúan no equipo, se non deciden cambiar o seu número, contaron o pasado curso cos seguintes dorsais:

1- Álvaro Cortés

3- Samu Araújo

4- Churre

5- Miguel Román

7- Álex González

8- Brais Abelenda

9- Rufo

11- Oier Calvillo

13- Pablo Cacharrón

14- Alberto Rubio

15- Martín Diz

16- David Soto

18- Charles

19- Yelko Pino

21- Diego Seoane