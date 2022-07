Primeiros apuntamentos de Antonio Fernández ao plantel: "Cando perdo aperto, son incómodo para o rival"

Antonio Fernández, nun adestramento do Pontevedra CF © Mónica Patxot

Segunda xornada de traballo do Pontevedra Club de Fútbol e de novo con dobre sesión de adestramento, esta vez co campo de Gatomorto en Xeve como escenario.

Xa cun maior ritimo tras a toma de contacto do luns, Antonio Fernández empezou a incidir aos xogadores sobre algún dos aspectos que quere que definan ao equipo granate cando de comezo a tempada.

O técnico avanzaba na súa presentación que quería un Pontevedra "protagonista, que vai querer o balón", un sinal de identidade continuista que xa se pode visualizar nos primeiros exercicios con balón, e é que ademais do traballo físico habitual destas datas, ás ordes do recentemente chegado Dani Vila, o preparador parece buscar a intensidade no traballo co coiro polo medio.

É aínda pronto para impoñer o seu propio selo, pero neses exercicios si deixou entrever cal será outro dos aspectos característicos do novo Pontevedra. "Cando perdo aperto, son incómodo para o rival", acertouse a escoitar desde a bancada de Xeve nunha práctica en espazo reducido coa posesión e a presión tras perda como eixos.

Son só uns primeiros apuntes pero significativos dun Antonio Fernández que mostrou a súa satisfacción pola implicación que ve nos seus pupilos.

A boa noticia na sesió matinal deste martes foi ademais comprobar o bo estado de Rufo, a pesar das precaucións avanzadas polo propio adestrador e o director deportivo co obxectivo de evitar sustos tras os seus problemas físicos a final do curso pasado. O dianteiro traballou sen problemas co resto do grupo, e só Diego Seoane fíxoo a un ritmo inferior con traballo específico para fortalecer a zona da pube que lle causou molestias os últimos meses.