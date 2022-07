O Marín Futsal renova a Café e despídese de Dani Fleitas

Paso firme do Marín Futsal na confección do seu plantel para a próxima tempada, na que aspira a seguir crecendo na máxima categoría do fútbol sala nacional.

O conxunto marinense confirmou este mércores a renovación de Café por un ano máis.

Con este movemento os da Raña aseguran gol no seu novo proxecto.

"É un dos referentes do plantel e vén de realizar unha tempada sensacional", asegura o Marín Futsal defendendo que "os seus goles e a súa experiencia foron unha das claves da gran tempada realizada polo equipo no debut na máxima categoría".

En definitiva a de Café é unha "renovación importante para seguir crecendo e poder loitar por obxectivos máis ambiciosos".

Con ela son xa seis as pezas confirmadas para o novo proxecto marinense, xunto ás renovadas Silvia Aguete, Adriana García, María León e Pau García e a fichada Ale de Paz. A que non seguirá no equipo é Dani Fleitas, da que o club se ha despedido publicamente a través das súas redes sociais.