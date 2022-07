Marta Gago tamén renova co Marín Futsal

Os movementos no persoal do Marín Futsal van a paso de xigante. A última renovación en anunciarse foi a de Marta Gago, que se compromete por "unha tempada máis" co equipo.

"Marta é outra das xogadoras que fixo historia co ascenso e desde o club estamos moi contentos de que continúe en Marín", confirman desde a entidade.

A pesar de non contar con moitas oportunidades durante a primeira tempada na máxima categoría do fútbol sala feminino, "sabemos que é unha xogadora con talento e estamos seguros de que esta tempada dispoñerá de máis oportunidades para demostralo", explicaron.

A renovación de Marta Gago súmase ás de Inés Mayán, Café, Silvia Aguete, Pau García, María León e Adriana García, e ás incorporacións do técnico Ramiro Díaz e da ex do Burela Ale de Paz.