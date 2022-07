Silvia Aguete e Ale de Paz celebran a segunda Eurocopa de España renovando e fichando polo Marín Futsal

A súa gran tempada 2019 valeulle para ser nomeada como mellor gardameta do Mundo, e uns anos despois Silvia Aguete segue sendo decisiva e unha das mejhores gardameta do panorama internacional.

Demostrouno este domingo cunha espectacular actuación na prórroga e a quenda de penaltis da final da Eurocopa, na que logrou coa Selección Española o seu segundo título continental.

Por ese motivo, poder gozar un ano máis da pontevedresa no pavillón da Raña é motivo de celebración para o Marín Futsal.

En plenos festexos pola Eurocopa o club marinense anunciou a renovación da gardameta por unha campaña máis. Será o seu segundo curso en Marín, pero en só un ano converteuse en "un dos piares do equipo", recoñecen a entidade do Morrazo. Por iso "estamos encantados de que siga unha tempada máis connosco", afirman.

A esta noticia súmase a fichaxe dunha xogadora de peso como Ale de Paz, internacional tamén coa Selección Española e clave no Europeo con dous goles na final. A futbolista, que nos seus últimos anos gañouno todo co Buerela Pescados Rubén e que tamén militou no Poio Pescamar, chega agora ao equipo da Raña para achegar un salto de calidade ao proxecto do equipo para o que será o seu segundo curso na elite.

A renovación de Silvia e a fichaxe de Ale de Paz son pasos importantes para o novo proxecto do Marín Futsal con Ramiro Díaz no banco, un plantel que conta xa con cinco nomes confirmados ao sumarse as dous internacionais ás súas compañeiras Adriana García, María León e a capitá Pau García.