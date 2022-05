Un Cisne moi superior atropela o Málaga e dá un paso de xigante cara o ascenso (31-22)

Partido de División Honra Prata entre Cisne e Trops Málaga © Cristina Saiz Partido de División Honra Prata entre Cisne e Trops Málaga © Cristina Saiz Partido de División Honra Prata entre Cisne e Trops Málaga © Cristina Saiz

O Club Cisne Balonmán continúa co seu obxectivo de ascender a Asobal e non hai quen o baixe de aí. Cun xogo definido e un Roney Franzini en modo heroe de principio a fin, esmagou o Trops Málaga por 31-22 e suma dous puntos de ouro que lle permite seguir líder da clasificación con tres puntos de renda sobre o terceiro a falta de tres xornadas para a conclusión.

Comezou o partido de cara para o conxunto branco, que grazas unha boa defensa e as paradas de Roney Franzini colocouse cun parcial de 4-2 aos cinco minutos de xogo. Puido, iso si, o Málaga igualar a contenda tras dúas imprecisións do Cisne en ataque, pero enseguida, cunha boa asistencia do gardameta e Carlos Álvarez; unha defensa posicional e o posterior gol de Preciado, e un roubo defensivo do 6 e o seu contraataque, conseguiron a maior renda ata o momento, obrigando a Joaquín Soler a pedir tempo morto para parar o empuxe rival (min. 10, 7-3).

Con todo, os xogadores malagueños seguían sen dobregar a portería cisneísta, onde un sublime Franzini estaba en modo heroe e cedía un só tanto en máis de 10 minutos, mentres os seus compañeiros en ataque, con protagonismo repartido, convertían practicamente todos os seus lanzamentos en goles que mostraban un 11-4 no minuto 16.

No banco rival as cousas estaban a vivirse doutra forma, e é que, unha vez máis, o adestrador andaluz víase coa necesidade imperiosa de apertar as torcas aos seus se querían sobrevivir a un partido que, de seguir na mesma liña, complicaría a súa existencia. Non conseguiu Soler o seu obxectivo, de feito as cousas fóronse torcendo cada vez máis para os de Málaga, que por máis que o tentaban non atopaban a forma de aloxar o esférico na rede pontevedresa e continuaban sendo unha coladera en defensa.

Reaccionaron, iso si, ás topadas na recta final do primeiro tempo, pero o Cisne xa puxera terra polo medio e só tiña que aguantar e seguir na mesma liña para levar o partido de rúa (18-9).

Despois do paso polos vestiarios foi o Málaga o que saíu un pouco mellor, pero pouco duroulles a alegría. Os locais, despois de mostrar que son humanos, recuperaron a intensidade que os definía ao longo de toda a primeira parte para chegar ao ecuador da segunda coa maior renda vista ata o momento (26-13).

Pediu tempo morto Joaquín Soler e, esta vez si, obtivo a reacción dos seus xogadores que tanto esperara aínda que chegaba un pouco tarde. Anotaron un parcial de 0-4 e, aínda que non valía para apertar o duelo, que xa estaba máis que dominado polo Cisne, si obrigou ao cadro pontevedrés a non durmir nos loureiros e seguir concentrado ata o bocinazo final, ao que se chegou cun resultado de 31-22.

Consulta as estatísticas do Club Cisne Balonmán-Trops Málaga