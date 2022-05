O Cisne celebra ante a súa afección o regreso a Asobal tras gañar o Barça B (36-29)

Partido de División Honra Prata entre Cisne e Barça B © Cristina Saiz O Pavillón Municipal celebra o ascenso do Cisne a Liga Asobal © Cristina Saiz O Pavillón Municipal celebra o ascenso do Cisne a Liga Asobal © Cristina Saiz O Pavillón Municipal celebra o ascenso do Cisne a Liga Asobal © Cristina Saiz O Pavillón Municipal celebra o ascenso do Cisne a Liga Asobal © Cristina Saiz

O Club Cisne Balonmán volve ser equipo de Liga Asobal. O cadro pontevedrés superou con facilidade ao Barça B para regresar á máxima categoría do balonmán español e vivir unha tarde histórica diante da súa afección.

Comezou o partido co Cisne en grao sumo impreciso. Xogábanse moito e iso víase tanto nos pases como nos lanzamentos para portería. De feito, Bruno Vázquez e Dani Neves fallaron os primeiros ataques do cadro branco e Álvaro Preciado errou nun pase.

O Barça, mentres tanto, poñíase cun parcial de 0-2 que obrigaba a rápida reacción dos de Pontevedra. Esta chegou coa aparición de Roney debaixo dos paus con dúas paradas seguidas e o posterior gol dun Mateo Arias que abría a lata para o seu equipo.

A partir do minuto 5 e co 2-4 no marcador, o cadro branco foi a máis anotando practicamente todos os ataques dos que dispoñía para colocarse a tan só un gol do empate. A defensa estaba cómoda e para gol empezaban a saír as cousas, logrando dar a volta ao marcador alcanzados os 11 minutos (6-5).

Empatou o Barça e os porteiros convertéronse en protagonistas por un momento, ata que Neves anotou cun tremendo lategazo. Fixo o propio o cadro culé por mediación de Marti Adoitar, dando paso aos compases de maior igualdade vistos ata o momento pero nos que os visitantes deron a volta á tortilla para colocarse cun só un gol por diante.

Durou pouco a alegría aos visitantes, e é que o Cisne estaba cada vez máis cómodo e volvía tomar vantaxe no marcador. Cos contragolpes de Alejandro Conde e Mateo Arias, cun gol desde o aire de Chan e outro dobrete de Arias, colocábanse co 14-11 no marcador e, por suposto, poñían á bancada en pé.

Non lle gustaba o que vía a Ferrán Porres e parou o tempo. Marc López rompeu a seca culé desde os sete metros e Chan respondeu da mesma forma, pero o filial azulgrana seguía sen atopar o seu xogo e complicábase cada vez máis, mentres o Cisne poñía máis terra polo medio ata conseguir seis goles de renda cos que se alcanzou o descanso (21-15).

Despois do paso polos vestiarios os xogadores de Jabato seguiron ao seu para facer máis dano un Barça que se topaba coa defensa e un Roney convertido en muro, que coas súas paradas permitía ao seu equipo ampliar a vantaxe en ata os oito goles cando aínda quedaban 20 minutos de partido (27-19).

Pediu tempo morto o técnico blaugrana coa intención de reverter a situación e conseguiu o seu propósito de superar a barreira branca anotando un parcial de 0-2 (28-22).

Pero o Cisne non quería baixarse do carro que o levaría cara ao ascenso e enseguida recuperouse do golpe rival para poñerse a nove goles de vantaxe. Puideron ser 10, pero o partido entrou nun bucle de erros durante os cales ningún equipo foi capaz de mover o marcador (32-23).

E así se alcanzou o minuto 23. Jabato deu entrada a Pablo Picallo para que se despedise da súa afección e a Pablo González en portería. Mentres, Carlos Álvarez anotaba o gol que daba a renda de 10 goles ao Cisne.

Quedaban 4 minutos de partido e os brancos empezaron a fallar. Xa daba igual, o triunfo estaba no bote e con el, o ascenso a Liga Asobal (36-29).

Estalou de xúbilo o equipo e a afección que compareceu para gozar deste feito histórico que a pandemia lle privou de gozar hai dous anos.

O Pavillón Municipal luciu un aspecto do todo envexable nas bancadas con centos de espectadores que non se quixeron perder este partido ao que tamén acudiu o rei emérito, Juan Carlos I, que se desprazou de Sanxenxo a Pontevedra para ver xogar ao seu neto Pablo Urdangarín, fillo da Infanta Cristina e de Iñaki Urdangarín.