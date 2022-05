O Cisne, a un paso da gloria

Partido de División Honra Prata entre Cisne e Trops Málaga © Cristina Saiz

O Cisne está a só sesenta minutos de converterse de novo en equipo de Liga Asobal. Para certificalo, os brancos deben derrotar ao filial do FC Barcelona, ao que se enfronta este sábado ás 19 horas. En caso de non logralo, os pontevedreses poderían ascender se calcan ou melloran o resultado que consiga Puerto Sagunto na súa visita a Guadalaxara.

Con todo, os de Jabato só pensan no triunfo. Para que logralo sexa máis fácil, as bancadas do Pavillón Municipal serán un fervedoiro de afeccionados desexosos de celebrar por fin un ascenso dos brancos a Asobal, posto que o último non puido celebrarse na cancha ao suspenderse a liga polo estalido da pandemia. "Celebrámolo por Zoom", lembra o técnico Javier Fernández, Jabato, en declaracións á Televisión de Galicia. "Poder facelo con xente e poder celebrar aquilo que non puidemos vivir con eles sería moi importante", declarou ilusionado o adestrador.

Co obxectivo de propiciar un ambiente festivo no Municipal, desde o club lanzaron unha atractiva oferta para socios e afeccionados. Cada socio terá a oportunidade de acudir ao pavillón cun invitado de forma gratuíta. Ademais, habilitarán unha entrada especial por cinco euros para todos os públicos e os menores de 18 anos poderán acceder gratis.

No plano deportivo, o rival non poñerá as cousas fáciles ao Cisne. A pesar de non ter nada en xogo, a calidade dos xogadores da canteira blaugrana está máis que contrastada. O Barça B marcha en terceira posición da táboa clasificatoria a só dous puntos do equipo pontevedrés, con todo, ao ser filial dun equipo de Asobal carece de opcións de ascenso.

Aínda que os brancos dependen deles mesmos para conseguir o ascenso, será inevitable ter un ollo en Guadalaxara, debido a que se o líder vence ao Porto Sagunto, o Cisne será automaticamente equipo de liga Asobal.

Poucos alicientes máis apetecibles que un ascenso poden existir no deporte, pero dado o carácter familiar e de canteira dun equipo como o Cisne, as xa anunciadas marchas a final de tempada de Virulegio, Prezado ou Pablo Picallo poden servir de acicate para dar un extra e celebrar, por última vez, o regreso á elite do balonmán nacional.