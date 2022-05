O Pontevedra e o Cisne, xuntos no seu obxectivo de ascender

Dous dos principais equipos da cidade, como son o Pontevedra Club de Fútbol e o Club Cisne Balonmán, uniron forzas para lograr o maior apoio posible dos afeccionados no seu obxectivo de lograr o ascenso de categoría.

Aproveitando o posto de venda de entradas instalada pola entidade granate na Ferrería, no Café Savoy, os capitáns dos dous equipos, Álex González e Javi Vázquez, promocionaron por unha banda o encontro do domingo 8 (12.00 horas) en Pasarón fronte ao Salamanca e por outro o que o Cisne afrontará o sábado (17.30 horas) na Municipal fronte ao Trops Málaga.

"Seguramente sexa máis inmediato e importante o resultado do Ponteveda, a nós quedaranos sufrir unhas xornadas máis, pero eu como pontevedrés e amante do fútbol deséxolles o mellor, que gañemos ambos, ao final que o Pontevedra estea nunha división máis e que o Cisne poida estar en Asobal vai atraer máis cousas para a cidade", defendeu o representante cisneísta.

Tamén Álex González pediu non só o apoio para a final granate, porque "antes que a nós tócalle a eles", e agradeceu o respaldo que están a recibir porque "coa axuda da xente será máis fácil".

O capitán granate defendeu ademais que non mirarán ao que sucede no partido do seu rival polo ascenso, o Unión Adarve, por iso "centrámonos simplemente en gañar o partido, se ao pitar o final o árbitro hai que celebrar celebrarémolo, pero non podemos estar a pensar en celebrar antes de gañar. As nosas contas realmente están claras, son sumar 4 puntos nestes dous partidos", sinalou.

BO RITMO NA VENDA DE ENTRADAS

No acto o Pontevedra Club de Fútbol confirmou ademais o bo ritmo na venda de entradas nas últimas horas, que fan pensar na "mellor entrada da tempada".

De feito, segundo as cifras adiantadas, á primeira hora da tarde deste xoves eran 7.100 as entradas aínda dispoñibles, o que aproximaba ás 5.000 as localidades pechadas entre as entradas vendidas e os abonados, unha cifra que se superará con fartura dado que o maior aluvión espérase a partir do sábado no despacho de billetes do propio Estadio Municipal de Pasarón.

COLABORACIÓN ENTRE CISNE E PONTEVEDRA

Dentro da colaboración entre os dous clubs, os socios do Pontevedra poderán entrar de maneira gratuíta ao Pavillón Municipal dos Deportes ao partido entre Cisne e Málaga, do mesmo xeito que todos os xogadores da base granate. Pola súa banda o Cisne anunciou que tanto os seus xogadores como o seu corpo técnico acudirán o domingo a Pasarón.