O Cisne busca en Alacante o seu penúltimo paso hacia Asobal

Xogadores do Cisne e membros do goberno local posan no xardín temático adicado ao equipo branco © Concello de Pontevedra

Nova parada no camiño de regreso do Cisne a Asobal. Os brancos xa teñen o obxectivo ao alcance da man pero para conseguilo deben derrotar este sábado a domicilio ao Alacante. Os de Jabato ascenderán matematicamente se vencen e o Puerto Sagunto non fai o mesmo en casa ante San Pablo Burgos.

Co obxectivo de recibir o apoio de toda a cidade, os xogadores Román Arboleya, Daniel Neves e Nico Samudio estiveron esta mañá nos xardíns da Praza de Ourense para fotografarse na composición floral dedicada aos dous principais equipos da cidade, Pontevedra CF e Cisne, inmersos ambos no sprint final polo ascenso.

"É un orgullo para min pertencer a este equipo e para todos nós poder estar na primeira categoría do balonmán español e festexalo como se debe. Restan tres xornadas, aínda non hai nada decidido, queda marxe de erro, e debemos pelexar os tres partidos como se fora o último", apuntou Arboleya desexoso de selar canto antes o regreso do seu equipo á elite.

Non o poñerá fácil o Eón Alacante. "Fixeron un dos proxectos máis ambiciosos da categoría. É certo que non están en ascenso directo, pero aínda teñen teñen opcións de meterse en promoción e van apertar ata o final", advirte o segundo adestrador do Cisne, Marcos Otero.

Lembra ademais o técnico que o rival deste sábado logrou "gañar todos os partidos que xogaron na súa casa" e que atesouran un "gran potencial en primeira liña. Ademais defenden moi ben e teñen unha moi boa portería. Aquí xa nos custou gañarlles", advirte o preparador.

Pola súa banda o Teucro, xa descendido, tratará de seguir mellorando a súa imaxe á conta do Esplugues ao que visita este sábado a partir das 19.30 horas.