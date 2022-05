Competición rexeita o recurso pola amarela de Charles, que será baixa ante o Salamanca

Charles perderá o importante partido que o Pontevedra Club de Fútbol afrontará o vindeiro domingo 8 de maio en Pasarón fronte ao Salamanca, e no que ten a oportunidade de certificar o seu ascenso a Primeira RFEF.

O Xuíz de Competición desestimou o recurso presentado polo club granate que tentaba deixar sen validez a tarxeta amarela que o dianteiro brasileiro viu no campo do Ceares, e que ao ser a quinta da tempada carrexa un encontro de suspensión.

A amoestación foi mostrada na celebración do seu decisivo gol no minuto 87 de partido, segundo sinalou o colexiado na súa acta arbitral por "achegarse a unha zona do valado do terreo de xogo durante a celebración dun gol xerando un problema de seguridade".

Nas súas alegacións o Pontevedra tentou demostrar que existía un erro manifesto de apreciación debido a que "se mantivo en todo momento no terreo de xogo, dirixíndose ademais cara a unha zona onde non se atopaban afeccionados, freándose antes de chegar ao valo sen chegar a empolicarse a el. O club entende ademais que calquera procedemento sancionador ten que conter o elemento da vontade ou polo menos a neglixencia por parte de quen comete a actuación para sancionar, constatándose neste caso que non hai nin culpa nin dolo na actuación do xogador para ser merecedor da sanción imposta", sinalou no seu escrito.

Con todo esta circunstancia non foi tido en conta polo responsable de Competición, que na súa resolución deste mércores tras analizar o caso sinalou que "non compartimos a visión que lanza o club alegante, pois no vídeo achegado pódese observar como afeccionados saltan ao terreo de xogo para celebrar cos xogadores a consecución do gol, ademais de que o mesmo xogador protagonista da xogada que motivou a celebración, detense para celebrar o gol cos seus compañeiros unha vez que se atopa a unha mínima distancia do valo que delimita o campo de xogo e afastado deste, podendo chegar mesmo a tocala, suscitándose, nese momento onde xogadores e afeccionados agrúpanse, o problema de seguridade que refire o colexiado".

Desta forma o Xuíz Único decide manter a tarxeta amarela a Charles, que deberá afrontar un encontro de suspensión.