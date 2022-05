As contas do Pontevedra para saír campión, con dúas opcións e dependendo de si mesmo

É a hora da verdade na Segunda RFEF e o Pontevedra Club de Fútbol chega a ela nunha posición inmellorable, e é que tras practicamente toda a tempada a rebufo do Unión Adarve os granates asómanse ás dúas últimas xornadas como líderes con dous puntos de vantaxe sobre o seu perseguidor.

Coa segunda praza para un eventual play-off xa asegurada pase o que pase, tras o tropezo do Navalcarnero fronte ao Bergantiños, agora o obxectivo é tentar manter o primeiro posto para conseguir o ascenso directo, aspecto para o que dependen de si mesmos con dúas opcións para conseguilo.

A primeira será a do próximo domingo 8 de maio (12.00 da mañá, en horario unificado) no Estadio Municipal de Pasarón fronte a un Salamanca CF UDS que tamén se xogará a vida, ao estar en descenso a 1 punto do play-out e a 4 da zona de salvación.

As contas para os da Boa Vila son claras. Se gañan e o Unión Adarve non o fai na casa dun Mariño de Luanco tamén inmerso na pelexa pola permanencia serán equipo de Primeira RFEF. Tanto dá que ese tropezo se produza en forma de empate ou de derrota.

Tamén valería, aínda que de maneira 'virtual', un empate contra o Salamanca se o Adarve perde o seu encontro, aínda que nese caso os dous aspirantes empatarían a puntos na clasificación, polo que o ascenso dependería da diferenza de goles xeral e ata o final da liga non se decide ao 100%. Con todo nesta clasificación o Pontevedra conta con 13 goles de vantaxe sobre o seu rival, polo que os madrileños deberían lograr unha goleada de auténtico escándalo na última xornada unida a unha derrota pontevedresa en Palencia, algo pouco probable con semellante número de goles necesarios.

A última posibilidade é que Pontevedra e Unión Adarve calquen o seu resultado a próxima xornada, o que levaría o desenlace do campionato ata a última xornada, prevista para o domingo 15 de maio (12.00 horas), na que os granates xogarían as súas opcións na casa dun Palencia Cristo Atlético que pelexa por entrar no play-off de ascenso e o Adarve recibiría no seu estadio o Llanera, equipo involucrado na loita pola salvación.

A esta xornada chegarán os de Ángel Rodríguez dependendo de si mesmos sempre que puntúen contra o Salamanca, polo que bastaría con copiar o resultado do seu rival para lograr o obxectivo ou un simple empate se manteñen para a cita os dous puntos de renda cos que contan na actualidade.

Serán en todo caso 180 minutos de auténtico infarto.