O Cisne arroia a Puerto Sagunto na segunda parte (31-27)

O Club Cisne Balonmano volveu a facer os deberes superando ao terceiro clasificado, o Puerto Sagunto por 31-27 despois dun partido de auténtico infarto que se decidiu no inicio da segunda metade. Con este resultado, o cadro pontevedrés alcanza o ecuador da fase polo ascenso a Liga Asobal liderando a clasificación con 17 puntos de ouro e con todas as esperanzas e as ganas postas en conseguir o obxectivo.

Durante o primeiros cinco minutos de partido entre Cisne e Puerto Sagunto as présas e a precipitación foron as condicionantes, onde un único gol de Bruno Vazquez inclinou a balanza a favor do Cisne. Puido o cadro branco ampliar esa renda en dous goles ao atoparse en superioridade numérica pola exclusión de De o Valle, pero o lanzamento de Samudio non viu a rede e o 1-0 mantívose.

Non foi ata o minuto seis cando o Puerto Sagunto igualou a contenda. Valter Miranda superou a barreira defensiva branca e rompeu a seca dos seus para anotar o primeiro gol da tarde.

Entrou nese momento o partido nun continuo intercambio de golpes. Eran os xogadores visitantes os que se mostraban máis cómodos sobre a cancha e anotaban con máis facilidade, mentres o Cisne tomábase o seu tempo para abrir ocos en ataque e así manter o ritmo marcado polos valenciáns.

Pasou a mandar o Puerto Sagunto no marcador aos oito minutos de xogo, pero pecou de nervio provocando faltas en ataque que permitían aos brancos pasar a dominar unha vez máis (9-8).

Pero ata aí chegaba o bo de ambos, incapaces de deixar ao carón a tensión e cometendo erros evitables cando a primeira metade entrou nos últimos 10 minutos, nos que o Cisne atopou a clave para brillar e coller ás para afrontar da mellor forma a segunda parte.

De feito, o cadro pontevedrés púxose dous goles arriba e puido chegar con esa pequena vantaxe ao descanso, pero Azmella freou o lanzamento de Picallo para selar un 15-14 que deixaba todo por decidir.

Despois do intermedio o partido foi outro cantar. Carlos Álvarez e Bruno Vázquez iniciaron a unha velocidade de vertixe a segunda parte, converténdose nun pesadelo para a zaga de Puerto Sagunto, incapaz de frear as penetracións dun Cisne que tamén crecía defensivamente e colocábase coa maior renda da tarde (19-14).

Tardou algo máis de seis minutos en abrir a lata o cadro visitante, e foi xusto despois de que o seu técnico parase o cronómetro ao ver como os seus xogadores víanse superados en cada xogada. Anotou Dani Sedano e o encontro entrou nun novo intercambio de golpes que beneficiaba aos pontevedreses e que aproveitaban a exclusión do ex teucrista Poveda para anotar o 23-17.

Parecía que o traballo estaba feito pero aínda quedaban 20 minutos por disputarse. Reaccionou o equipo valenciano grazas os erros do Cisne, que se tranformaban en contragolpes que permitían reducir distancias en ata dous goles (25-23).

Empezaba a perigar o triunfo local, pero con quen non contaba Puerto Sagunto era con Mateo Arias e Andrés Pereiro, que se puxeron o mono de traballo para rematar ao seu rival e deixalo máis que tocado (28-23). O cadro visitante estaba atrancado e o Cisne gustábase para brillar en cada chegada a área rival para asinar unha excelente e case impecable segunda parte.

Certo é que os nervios condenaron aos brancos en certos momentos, pero esta vez souberon bloquealos para conseguir un triunfo que os achega un pouco máis ao ascenso a Liga Asobal (31-27).

Consulta as estatísticas do Cisne-Puerto Sagunto