Os nervios e a présa condenan ao Cisne ante o Ibiza (27-31)

Partido de División Honra Prata entre Cisne e Ibiza © Cristina Saiz Partido de División Honra Prata entre Cisne e Ibiza © Cristina Saiz Partido de División Honra Prata entre Cisne e Ibiza © Cristina Saiz

O Club Cisne Balonmano empeza con mal pé a fase polo ascenso a Liga Asobal despois de estrelarse contra un Ibiza que dominou o duelo desde o asubío inicial. O conxunto pontevedrés foi a remolque en todo momento e a precipitación e o nerviosismo nos minutos decisivos privoulle da remontada.

Complicouse o Cisne nada máis comezar o encontro no seu intento de buscar a Mateo Arias no extremo esquerdo, cometendo varias perdas de balón que, sumadas ás paradas do muro Jorge Broto víanse co marcador en contra 1-5 aos seis minutos de xogo.

Parou o tempo Jabato obrigado a reverter a situación e rompeu a mala serie cisneísta cara gol cun potente lanzamento de Pombo. Pero seguía frío o conxunto pontevedrés, castigado por un Ibiza máis activo en defensa que ampliaba a renda de diferenza co paso dos minutos (3-9).

As cousas que se vían na cancha seguían sen gustar ao técnico do líder. Parou o cronómetro unha vez máis e moveu ficha co fin de reaxustar aos seus xogadores, incapaces de atopar inspiración para portería.

Alcanzada a recta final da primeira metade pareceu chegar a reacción pontevedresa. Os máis activos Dani Neves e Carlos Álvarez e a boa defensa branca permitiu ao Cisne reducir distancias en ata catro goles e así chegar ao descanso cun parcial de 12-16.

A segunda parte comezou cun intercambio de golpes. Álex Chan era o encargado de manter vivo ao Cisne e ofrecer un recital en ataque, polo menos durante os primeiros minutos, cando o cadro pontevedrés colocouse a tres tantos do empate (16-19).

Con todo, lonxe de seguir na súa boa liña, foi o conxunto visitante o que realizou unha nova arrancada para devolver a renda de cinco goles ao luminoso, obrigando a reacción a un Cisne que necesitaba gañar para manter o seu liderado de grupo polo ascenso a Asobal.

Co paso dos minutos foi aparecendo os rodetes Álex Chan (7 goles) e Carlos Álvarez (8 goles), que permitían aos pontevedreses reducir distancias en dous goles a falta de 12 minutos para a conclusión (24-26).

Tiña esperanza o cadro local de obrar a remontada. Sobre todo cando aparecía a figura de Pablo González baixo paus e parecía dar ás aos seus, castigados pola precipitación para portería motivada pola présa que os facía cometer erros no último instante que os complicaba unha vez máis (24-29).

Quedaban 8 minutos e Jabato pediu tempo morto en busca dunha reacción urxente que chegou tarde, mentres o Ibiza o único que tivo que facer foi administrar a renda conseguida ata o momento para sentenciar o duelo en 27-31 e conseguir a primeira vitoria da segunda fase.