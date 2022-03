O brasileiro Roney Franzini, solución para a portería do Cisne ata final de tempada

O Club Cisne atopou recambio para Jorge Villamarín, recentemente operado do seu xeonllo e que se perderá o que resta de tempada.

Desde a ausencia por lesión do gardameta os resultados do equipo pontevedrés resentíronse, polo que a directiva decidiu finalmente realizar un esforzo co obxectivo de incrementar as opcións de pelexar polo ascenso á máxima categoría.

O elixido para cubrir o oco de Villamarín é o brasileiro Roney Bengivenga Franzini, que aterra no Municipal de Pontevedra en calidade de cedido ata o final do curso polo BM Benidorm da Liga Asobal.

A noticia foi confirmada polo club alacantino, tras poñer facilidades para a súa saída.

Roney Franzini podería debutar xa este mesmo sábado (18.00 horas) co Cisne no encontro que lles enfrontará a domicilio ao Trops Málaga.