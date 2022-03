Empate 'in extremis' e polémico para o Cisne na súa visita o Málaga (29-29)

Empate 'in extremis' para o Club Cisne Balonmán no segundo partido da fase polo ascenso a Liga Asobal. Málaga e Cisne asinaron un partido impoluto no que brillaron os gardametas e que se decidiu cunha acción final chea de polémica que Álex Chan transformou desde os sete metros (29-29).

Comezou o partido en grao sumo igualado, con ambos os conxuntos repartindo golpes en senllas porterías que se reflectían nun resultado de 3-3 aos cinco minutos de xogo. A diferenza chegou ao electrónico nese momento. Errou Málaga en dous lanzamentos seguidos, respondendo o Cisne sen perdoar con dous lategazos de Carlos Álvarez desde os sete metros e de Bruno Vázquez desde o pivote, que daban a primeira diferenza o seu favor (min. 7, 3-5).

O duelo estaba a ser vibrante e nigún equipo queríase baixar do carro, pero era Málaga o que neutralizaba a renda dun Cisne que desaparecía por momentos. E é que unha exclusión de Álvaro Preciado cando se alcanzaba o ecuador do primeiro acto permitiu ao conxunto local pasar a dominar no marcador (9-8).

Variou pouco o tenteo a partir de aí, cobrando claro protagonismo os gardametas pero en especial o recentemente chegado Roney Franzini, que mantiña vivo a un Cisne bloqueado en ataque. Aínda así era o Málaga o que causaba máis problemas recuperando o mando do partido e obrigar a Jabato a parar o tempo (12-10).

Deu coa tecla en tarefas defensivas o técnico cisneísta, impedindo que os locais anotasen durante máis de cinco minutos. A pesar diso, o Cisne foi incapaz de dar a volta ao encontro, conformándose cun empate que chegou da man de Bruno Vázquez e Preciado (12-12).

Alcanzada a recta final, souberon sufrir e resistir Málaga e Cisne as arremetidas do rival, enfilando así o camiño aos vestiarios cun 14-13 que deixaba todo por decidir.

A segunda metade iniciouse coa mesma tónica que a primeira, mateniendo malagueños e pontevedreses a igualdade durante sete minutos. Aínda que o Málaga retomou unha vez máis a vantaxe de dúas tantos tras pillar desprevido ao Cisne despois da exclusión de Mateo Arias, unha vez que os brancos recuperaron a todos os seus efectivos volveron reducir a distancia (19-19).

Con todo eran os locais os que mandaban en todo momento, aproveitando ademais a expulsión dun Iván Calvo que viu tarxeta vermella despois de chegar tarde a parar ao seu opoñente e despedíase do partido. Puido, iso si, o cadro pontevedrés colocarse por diante, pero a defensa malagueña estaba a ser un muro que aparecía nos momentos decisivos.

A un gran nivel estaba tamén Roney, mantendo vivo a un Cisne que atopaba a súa mellor versión endosando un parcial de 0-4 cando se alcanzaban os últimos 10 minutos (23-25).

Visto o visto parou o tempo o Málaga, que tentaba reducir distancias desde os sete metros. Pero Roney aparecía cun paradón a Soler e Virulegio anotaba para dar a maior vantaxe do partido ao seu equipo, que confiaba en conseguir a vitoria.

Pero lonxe de deixar escapar o partido, os locais reapareceron para non desperdiciar o traballado ata o momento e apertaron en tarefas defensivas. Ademais beneficiábanse da superioridade numérica tras a exclusión de Bruno Vázquez que lles permitiu empatar unha vez máis (27-27).

Quedaban 3 minutos e o ritmo estaba a ser frenético. Co empate no luminoso o Cisne erraba o seu ataque tras un aviso de pasivo que o colexiado castigou con falta en ataque e Málaga paraba o tempo para non desaproveitar o seu lanzamento.

Pero a defensa cisneísta foi máis forte e freou a arremetida local a falta de 40 segundos para a conclusión aos que os brancos chegaban co balón en posesión. Pero no ataque decisivo os nervios castigaron aos de Jabato, que perderon o balón tontamente permitindo ao Málaga poñerse por diante a falta de tres segundos para a conclusión (29-28).

Con todo, chegou a polémica. Sacou rápido o Cisne de medio centro cando todo o equipo local estaba a celebrar a vitoria, pero o colexiado interpretou que o gardameta interveu fose da área no lanzamento pontevedrés e castigou a xogada con vermella e lanzamento desde os sete metros que Álex Chan non desperdiciou para dar un importante punto ao seu equipo de fronte ao ascenso a Asobal (29-29).