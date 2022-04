O desastre do Teucro continúa en Córdoba (39-33)

A Sociedad Deportiva Teucro segue sumida nunha auténtica catástrofe que parece non ter fin. O cadro pontevedrés, a pesar de plantarlle cara durante a primeira metade ao Cajasur Córdoba, perdeu o rumbo tras o descanso e volveu perder para seguir complicando a súa permanencia en División Honra Prata.

O Teucro non arrincou ben o partido. De feito, atopábase impreciso para portería e vía como o Córdoba conseguía a primeira renda de tres goles aos cinco minutos de xogo (6-3). Pero botáronse ao equipo encima Alejandro Pereiro e *Álex Sánchez en ataque e Joshua Rau baixo paus, parando un sete metros de Raul Morais que permitía aos pontevedreses poñerse por diante por primeira vez na tarde de sábado cun lanzamentos de Gonçalo (6-7).

Entrou o duelo nunha continua repartición de golpes por parte de ambas as escuadras, onde cada gol anotado por Teucro era respondido da mesma forma por Cajasur, e viceversa (17-16). De feito, non foi ata os últimos 5 minutos do primeiro tempo cando os locais atoparon na exclusión de Caue Herrera a súa oportunidade para descifrar a defensa teucrista e superala como un auténtico furacán para colocar o 21-17 co que se alcanzou o descanso.

Despois do paso polos vestiarios o cadro local non tivo rival. Fortaleceu o seu defensa e converteuse en muro durante os primeiros dous minutos, pero xa endosaran un parcial de 3-0 que complicaba a vida a un Teucro obrigado a reaccionar (24-17).

E fíxoo da man de Caue, Gonçalo e Martín Davila, pero o Cajasur parecía que xa tiña os deberes feitos e só tivo que ter paciencia e alongar os seus ataques para rascar o maior tempo posible (29-22).

Corría o minuto 10 da segunda metade e Irene Vilaboa cambiou a defensa, respondendo así con rápidos roubos para complicar ao Córdoba para portería (30-25).

Fixo o propio o técnico local #ante a impasividad dos seus en ataque, contrarrestando a formación da zaga dun Teucro que, pola contra, empezaba a estar incómodo para gol (34-27) e obrigaba, unha vez máis, a que Vilaboa parase o partido.

Tirou de garra e orgullo o cadro pontevedrés e reduciu distancias cun parcial de 0-3, pero os locais, lonxe de baixar os brazos, continuar de forma notable sen perder efectividade e noquear ao Teucro por 39-33.