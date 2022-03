O Sarrià complica a permanencia do Teucro (25-21)

A Sociedad Deportiva Teucro sufriu unha derrota das que máis doen na súa visita a un rival máis que directo pola permanencia, a Uniò Esportiva Sarrià.

O cadro pontevedrés, que chegou a estar con cinco goles de vantaxe, tiña que gañar para recuperar sensacións e ter opcións de manterse en División Honra Prata pero viuse castigado polos nervios do final e terminou cedendo por un doloroso 25-21.

Necesitados dunha vitoria saltaron ambos os equipos á cancha, cometendo erros en ataque provocados pola precipitación, os nervios e as boas defensas. Con todo, foi o conxunto local o que se fixo dono do marcador aos dez minutos de xogo, que mostraba un 6-2 que lles daba ás.

Parou o tempo Irene Vilaboa en busca da fórmula para deter o envite do rival, que foi neutralizado cunha defensa 5-1 e coas aparicións de Kilian Ramírez baixo paus. E así, nun visto e non visto, o Teucro púxose ao choio para manter a portería a cero durante máis de 13 minutos que antollaban que, se seguían así, a vitoria estaba moi preto.

De feito, o cadro azul endosou un parcial de 0-7 que lle daba un pequeno colchón de tres goles alcanzado o minuto 22 (6-9).

Con todo, a exclusión de Caue Herrera marcou o devir da recta final do primeiro acto, e é que o Sarrià aproveitou a superioridade numérica para reducir distancias e empatar o duelo a falta dun minuto para o descanso. Soubo o Teucro, a pesar diso, rexurdir unha vez máis para así conseguir facer un parcial de 0-2 que lles outorgaba irse ao vestiario con dous goles de vantaxe (10-12).

Despois do intermedio, o cadro visitante saíu coa mesma idea e conseguiu poñer máis terra polo medio fronte ao seu rival (10-15), pero a inferioridade numérica pola exclusión de Álex Sánchez complicou a xesta do Teucro.

E é que o Sarrià soubo aproveitarse dos ocos que deixara a saída do pontevedrés para coller aire con tres tantos seguidos que lle daban ás de fronte ao final do duelo (13-15). De feito, o cadro local se catapultó da man de Joan Portullas (9 goles) e empatou o partido aos 16 minutos (17-17), deixando todo por decidir na recta final.

E así, despois duns minutos nos que os nervios castigaron a ambas as escuadras con exclusións en grao sumo parvas (19-19), foron os de Xirona os que aumentaron a diferenza ao seu favor cun 4-0 no últimos tres minutos ante a impotencia dun Teucro que vía como a vitoria se lle escapaba e, con ela, as opcións claras pola permanencia (25-21).