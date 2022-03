O Ciudad Real tumba a un Teucro en caída libre (25-33)

Partido entre Teucro e Alarcos Ciudad Real no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido entre Teucro e Alarcos Ciudad Real no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido entre Teucro e Alarcos Ciudad Real no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

O Teucro está en caída libre cara a Primeira Nacional despois de perder ante o Alarcos Ciudad Real no Pavillón Municipal no primeiro partido da fase pola permanencia. O conxunto pontevedrés, que non puido contar con Marko Dzokic, pelexou na primeira metade pero desinflouse na segunda e terminou caendo por 25-33.

A igualdade e a intensidade defensiva por parte de ambas as escuadras foi a tónica predominante dos primeiros instantes, onde o Alarcos pasou a dominar no marcador ao colocarse cun pequeno colchón de dous tantos de vantaxe ante un Teucro que se mantiña metido no duelo e respondía da mesma forma ao seu rival.

Igualou o duelo o conxunto pontevedrés, que se atragoaba para portería e encadeaba varios erros consecutivos que se convertían nun 8-11. Parou o tempo Irene Vilaboa, pero lonxe de xurdir efecto as súas palabras e reducir a distancia que os separaba do empate, transformáronse en novas imprecisións dos seus, que vían un pouco máis lonxe o empate (8-12).

Co partido en contra non quedaba outra que remar. E non baixou o ritmo o Teucro, senón que endosou un parcial de 5-2 co que se colocou tan só un gol do seu rival cando quedaban 5 minutos para chegar ao descanso, renda que se mantivo ata alcanzar o descanso (13-14).

Saíron dubitativos e imprecisos do vestiario os xogadores azuis, prexudicados pola exclusión de Álex Pereiro que os deixaba en inferioridade numérica. Aproveitou ese momento o Alarcos Ciudad Real para aumentar a súa vantaxe ante un Teucro ao que lle custaba un mundo liquidar os seus problemas en ataque (18-21).

Complicábase aínda máis o Teucro, que, con tres goles consecutivos en contra, comezaba a sufrir de maneira importante e empezaba a ver perigar os dous puntos. Tentou, iso si, roubar con rapidez e facer dano ao seu rival á contra, pero este mantíñase cunha cómoda vantaxe que oscilaba entre os cinco e seis goles alcanzado o ecuador do segundo acto.

A partir de aí foi carne sen ósos para o Ciudad Real, que se foi definitivamente no electrónico grazas a un Víctor Enebral especialmente inspirado e que poñía cada vez máis terra polo medio.

Conseguiu o conxunto pontevedrés, iso si, que a vantaxe rival non aumentase en exceso, imprimindo unha arrancada final co que conseguiu maquillar o resultado. Con todo, xa nos últimos minutos e co Teucro totalmente derrotado, o Alarcos sentenciou por un contundente 25-33 que deixa na estacada aos azuis.