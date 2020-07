Adighibe e Naveira, con contrato pero na rampla de saída

Poucas cousas son seguras por agora no Pontevedra Club de Fútbol, que segue traballando na sombra na confección dun plantel co que aspirar, canto menos, a meterse na nova categoría PRO.

Precisamente esa importante aposta que se pretende realizar desde a planta nobre de Pasarón pon nunha situación delicada non só aos futbolistas que acabaron a súa vinculación co club e que aínda non recibiron oferta para continuar, senón tamén a algúns xogadores que si contan con contrato pero que están situados na rampla de saída.

Nesa tesitura están polo menos dous homes na actualidade, o lateral zurdo Álvaro Naveira e o dianteiro centro Adighibe, que no caso de seguir no equipo non tería sinxelo gozar de moitos minutos. Non sorprende a situación do defensor, que na súa primeira campaña apenas contou con oportunidades con ningún dos adestradores que ocuparon o cargo.

Adighibe pola súa banda participou en 25 partidos entre liga e Copa, 15 deles como titular anotando 4 goles. Con todo a irrupción de Rufo no tramo final de curso e a previsible chegada de importante competencia na dianteira colocan ao nixeriano nunha encrucillada.

En ambos os dous casos os futbolistas contan aínda cun ano de contrato ao asinar por dúas tempadas co Pontevedra o pasado verán, como tamén fixo Brian Jaén, xa desvinculado do club, ou Pol Bueso, cuxo rendemento non terminou de convencer.

Os que contan con polo menos un ano máis de contrato e, salvo sorpresa mayúscula, seguirán de granate son os futbolistas chegados no mercado invernal como Rufo, Adrián Cruz e Eneko Zabaleta, ademais de Víctor Vázquez 'Churre'. Edu Sousa, aínda que contaba cunha opción de +1, explicou esta semana que o seu contrato expirou previsiblemente por non cumprirse algunha das cláusulas pactadas no seu momento, polo que se negocia unha prolongación.

Ademais desde o inicio do período de negociacións nos casos de Romay e Álex González as partes parecen destinadas a entenderse.

Será cuestión de días, e é que co inminente final de tempada na Segunda División todo apunta a que o mercado de fichaxes collerá un impulso definitivo, tamén nas oficinas do Estadio Municipal de Pasarón.