Edu Sousa: "No tengo contrato en el Pontevedra pero confío y soy optimista en que la situación se pueda resolver"

Desde o final da tempada e o inicio por tanto do período de planificación do próximo curso, Edu Sousa aparecía en todas as listas como un fixo no plantel do Pontevedra Club de Fútbol.

Con todo o gardameta e capitán granate recoñeceu este luns nunha entrevista no programa Ao Contrataque da Radio Galega que "a día de hoy mi circunstancia es que no tengo contrato en el Pontevedra pero confío y soy optimista en que la situación se pueda resolver".

Esta revelación supón que o club e o porteiro seguen negociando o seu futuro, aínda non garantido para un xogador que só vestiu a camiseta do Pontevedra na súa etapa sénior, acumulando xa 249 pencuentros oficiais entre liga, play- off e Copa do Rei ao longo das últimas 7 tempadas.

Edu Sousa: "Estamos esperando que la negociación llegue a buen puerto"

"Mi intención siempre ha sido y es escuchar al Pontevedra primero de todo porque me debo a este club, porque este club me lo dio todo", explicou Sousa a preguntas dos xornalistas Pedro Pablo Alonso e Raúl Villares, aínda que sinalando que neste momento "estamos esperando que la negociación llegue a buen puerto".

A pesar da lentitude nas negociacións Edu declarou que "no tengo problema en retirarme de granate, pero tienen que querer lo mismo que yo", recoñecendo ademais que "me consta que hay interés de otros sitios", aínda que neste sentido "mi orden si se puede decir así y mi intención es saber poco" xa que "mi primera intención es escuchar al Pontevedra y llegar a buen puerto con el Pontevedra", reiterou.

A nivel puramente deportivo, despois de case catro meses de parón competitivo, o capitán granate sinalou que "estoy deseando que empiece, porque es muchísimo tiempo parado".

Co paso dos días verase se, como se espera, o seu futuro segue ligado ao club de Pasarón, no que ata a data as únicas baixas confirmadas 100% son as de Jaouad, Brian Jaén e Rivera.