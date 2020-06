Brian Jaén non seguirá no Pontevedra: "me hubiese gustado haberle aportado más al club"

O Pontevedra Club de Fútbol traballa xa na planificación da próxima tempada. Tras reunirse con todos os futbolistas para pechar o actual curso, e á espera de que se produzan as primeiras comunicacións oficiais sobre a planificación do persoal, son os xogadores que non seguirán os primeiros que empezan a confirmar a súa situación.

Primeiro foi o cedido Jaouad, que a priori regresará ao seu club de orixe, o Leganés, e agora seguiulle Brian Jaén, que se despediu da que foi a súa casa a última campaña cun comunicado compartido nas redes sociais.

O gardameta andaluz, que chegou a Pasarón procedente do filial do Cádiz, non seguirá defendendo a elástica granate a pesar de que existían posibilidades de prolongar a relación contractual.

O certo é que Brian, que chegaba para competir polo posto con Edu Sousa, viviu á sombra do capitán do equipo, sen contar apenas con oportunidades. De feito só chegou a disputar 38 minutos oficiais en liga, e non foron de grato recordo, debido a que se produciron na goleada na casa fronte ao Atlético B (1-5) que empezou a debuxar o fin de Luismi no banco pontevedrés. Brian substituíu a Edu aos 52 minutos con 0-3 no marcador, e en só tres minutos viu o seu portería perforada en dúas ocasións.

"El fútbol es un mundo de etapas y aunque no era lo previsto hoy termino mi etapa en el Pontevedra", sinalou o porteiro gaditano, agradecendo o apoio da afección, os ensinos dos técnicos e a confianza da directiva.

"Me hubiese gustado haberle aportado más al club, pero no ha sido posible", recoñeceu sobre o vivido esta tempada en Pontevedra antes de despedirse desexando sorte aos granates no futuro cun "hai que roelo".

Tras este movemento espérase que nos próximos días o Pontevedra comece a despexar algunhas das incógnitas que rodean ao próximo proxecto deportivo, como saber se tal e como apunta Jesús Ramos seguirá como adestrador do primeiro equipo.