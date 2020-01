O Teucro regresa á competición con vitoria sobre o Alarcos (22-26)

Primeira vitoria do ano para a Sociedade Deportiva Teucro. Os de Luís Montes visitaron este sábado ao Alarcos de Ciudad Real coa intención de poñer fin á mala serie cultivada ata este momento, cunha vitoria e un empate nos últimos 7 partidos de liga.

O encontro comezou igualado cun parcial de 2-2 nos primeiros minutos, con todo, dous erros en ataque do Teucro permitiron ao Alarcos conseguir un pequeno colchón (4-2) que era empatado polos azuis aos 8 minutos de partido.

A partir de aí, a igualdade continuou, e cada gol dos de Ciudad Real era respondido con outro do Teucro, que grazas a un gol de Poveda e os erros en ataque do seu rival, poñíase por diante no marcador (5-6).

Chegábase ao ecuador da primeira metade e o Alarcos reaccionaba para devolver a vantaxe á súa marcadora. Non só empataba, senón que se afastaba cun parcial de 4-1, pero os goles de Jose Torres e Roi Sierra devolvían a igualadad ao partido (9-9).

Os seguintes minutos continuaron igual. O Alarcos conseguía lixeiras vantaxes pero os de Luís Montes reaccionaban para empatar, ata que se chegou aos últimos compases da primeira metade, onde os locais lograron a súa maior diferenza do partido (14-11) que finalmente quedou reducida cun gol de Andrés Moyano para chegar ao descanso cun 14-12 e todo por decidir.

Comezaba a segunda metade, e os de Ciudad Real conseguían o primeiro tanto (15-12), respondido cun gol de Christopher que daba paso a cinco minutos de imprecisións por parte de ambos os conxuntos, onde só os de Pontevedra foron capaces de mandar o balón á rede e con iso igualar de novo o encontro (15-15).

De novo, o Alarcos poñíase cun tanto por diante, pero o mellor Teucro aparecía para dar un xiro ao partido con goles de Iván Rodríguez, Cristian Remeseiro e Poveda (5 goles), e con eles lograr a súa maior vantaxe ata o momento (17-20) que se mantivo ata o minuto 24, momento no que se ampliou a catro cun tanto do mellor dos azuis, Gabriel Moyano (7 goles), que encarrilou o encontro ata a vitoria final por 22-26.

Consulta as estatísticas do partido Alarcos-Teucro na seguinte ligazón.