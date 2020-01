Derrota do Teucro tras unha desastrosa segunda metade fronte ao Córdoba (29-30)

Despois da vitoria conseguida pola Sociedade Deportiva Teucro na súa visita ao Alarcos a semana pasada, os de Luís Montes regresaron ao Pavillón Municipal en busca de dous novos puntos que lles permitisen continuar con bo pé, con todo, unha desastrosa segunda metade permitiu ao Córdoba facerse co partido.

O duelo empezou ben para o Teucro que conseguiu o seu pequeno colchón de vantaxe nos primeiros minutos grazas aos tantos de Bujalance e Poveda. Os azuis seguían dominando e ampliaban a renda en catro tantos cando se cumpría o minuto 12 da primeira metade (8-4) grazas á actuación do porteiro teucrista.

Moyano ampliaba en cinco goles a diferenza no luminoso, mentres que o Córdoba quixo reducir esa diferenza antes de chegar ao descanso, pero a efectivad en ataque do Teucro frustrou os intentos do seu rival e chegouse ao descanso cun contundente 15-10 ao que parecía complicado darlle a volta.

Todo cambiou tras o paso polos vestiarios. Os visitantes arrincaron mellor e conseguiron un parcial de 2-8 que lles permitiu non só igualar o partido, senón poñerse por diante por primeira vez no partido. Todo o que o Teucro marcara na primeira metade, estaba a fallalo na segunda e así foron pasando os minutos.

O Córdoba empezou a dominar ata afastarse en 5 tantos (22-27) cando quedaban menos de 7 minutos para que soase a bucina. Os de Luís Montes estaban contra as cordas, tiraran ao lixo a boa actuación da primeira metade e cando quixeron reaccionar xa era demasiado tarde.

Co 25-30 no luminoso, o Teucro só puido maquillar o resultado para finalmente quedar ás portas de empatar un partido que parecía encarrilado (29-30).

