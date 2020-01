Viaxe a Cidade Real para un Teucro en recomposición

As augas baixan revoltas na Sociedad Deportiva Teucro, e só volver á senda dos bos resultados pode aliviar a situación da entidade a nivel deportivo.

"Creo que es más la sensación o el ruido que la inestabilidad real", defende Luís Montes, pero o certo é que o equipo sumou unicamente 1 triunfo e 1 empate nos seus últimos 7 encontros de liga.

Nesta difícil situación o plantel azul estrea 2020 este sábado (18:00 horas) cunha esixente saída á cancha do Alarcos de Cidade Real. Faino tras só 7 sesións de preparación, a maioría dobres, tras a súa volta aos adestramentos. "Se nos ha hecho justito el trabajo", recoñece o preparador pontevedrés, que cualifica este choque e o da seguinte semana contra o Córdoba de "importantísimos".

Para o técnico o Alarcos "por plantilla es un candidato al ascenso", a pesar de chegar á cita empatado a puntos co Teucro (13).

Os pontevedreses chegan á cita xustos de efectivos ante as ausencias de Perovic e Bojicic, na rampla de saída, e do lesionado Cisneros. Si viaxa a recente fichaxe, o pivote Adrián Freiría, a pesar do seu aínda baixa forma.