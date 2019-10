VÍDEO.- Sergio Troitiño consegue a medalla de ouro no Europeo cadete de taekwondo

O taekwondo marinense está de parabén grazas ao papel de Sergio Troitiño no Campionato de Europa Cadete que este xoves vivía a súa última xornada na localidade castellonenca de Marina D'Or, antes de dar paso á competición júnior.

Troitiño, deportista do Mat' s de Marín, realizou un torneo inmaculado para proclamarse campión continental levando a medalla de ouro na categoría de +65 quilos.

O seu primeiro rival no cadro foi o turco Aziz Mert Saglam, ao que non deu opción ao impoñerse por 17-0. Máis rifado foi o seu seguinte combate contra o ruso Egor Tishkin, pero Sergio amornou ben os nervios para vencer por 23-19 e avanzar aos cuartos de final, onde esperaba o croata David Krmek, ao que non deu opción (30-11).

Xa en semifinais e loitando polas medallas, o taekwondista marinense mostrou de que pasta está feito para superar ao grego Xristos Karagoulas nun duelo tremendamente igualado (2-1).

Así se plantou na final, onde se atoparía ao tamén grego Theofanis Choussein. Puido gañar calquera dos dous, pero foi Troitiño o que levou o gato á auga (17-16) para sumar unha medalla de ouro que foi celebrada ao grande por todos os seus compañeiros de selección, tal e como demostra o vídeo co que a Federación Galega quixo felicitalo polo seu éxito.

Pechado o Europeo Cadete, a actividade continúa en Marina D'Or co Campionato de Europa Júnior, no que estará presente o pontevedrés Giovanni Imparato (Mace Sport) ademais dos galegos Desiree Rivadulla (+68, Suh Sport), María Ferreiro (-44, Couto), Diana Siota (-49, Couto), Cloe Iglesias (-59, Patiño Moaña), Ainhoa García (-63, Couto), Alejandro Paz (-55, Natural Sport Riveira) e Pablo Patiño (-68, Patiño Moaña).