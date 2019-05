O número 1 do ranking internacional apea a Iván García do Mundial de taekwondo

Iván García (Mat's de Marín) non puido meterse na pelexa polas medallas do Campionato do Mundo Absoluto de Taekwondo que finalizou este domingo na localidade inglesa de Manchester.

O deportista do Mat' s caeu nos oitavos de final da competición na categoría de -87 quilos, aínda que deixando unha imaxe positiva ante o número 1 do ranking mundial, o ruso Vladislav Larin.

Antes de chegar a ese enfrontamento, Iván conseguira dobregar ao turco Hasan Can Lazoglu, con quen perdera no Open de España, por un apertado marcador de 7-6. Xa en oitavos, o marinense dominou o primeiro asalto e mantívose a só un punto ao termo do segundo, pero terminou cedendo á maior experiencia do ruso (5-15).

A pesar diso "quédome con que aguantei dous asaltos e medio contra un mozo deste nivel, mantendo o tipo e dando a cara. Foi unha gran experiencia e con moitas ganas de seguir sumando e aprendendo", declarou ao final da competición.

Peor lle foi o campionato á moza Arlet Ortiz (Mat's), que se viu eliminada en -57 quilos na primeira rolda, ao ceder nun axustado combate que se decidiu no punto de ouro contra a filipina Pauline Louise López.

O mellor resultado do Campionato do Mundo para o taekwondo pontevedrés logrouno no primeiro día de competición Sara Cortegoso (Mace Sport) tras alcanzar os cuartos de final e quedar a un paso das medallas.