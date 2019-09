Semana europea para o taekwondo pontevedrés

Importante semana a que afronta o taekwondo pontevedrés, con dúas citas marcadas en vermello no calendario e que se celebrarán ambas as dúas na localidade castellonenca de Marina D'Or.

Alí terán lugar os campionatos de Europa para as categorías cadete (1-3 de outubro) e júnior (4-6 de outubro).

O primeiro en poñer rumbo a Castelló foi Sergio Troitiño (Mat's de Marín), que será un dos tres galegos que competirán en idade cadete. O marinense, ao que acompañan Samuel Meilán (Tao) e Noa Romero (Natural Sport Riveira), participará na categoría de +65 quilos prevista para a última xornada cadete, este xoves 3 de outubro.

Unha vez baixe o pano o primeiro campionato, entrarán en acción os deportistas júnior, entre os que aparece o pontevedrés Giovanni Imparato. O deportista do Mace Sport participará no peso de -51 quilos tentando repetir o éxito conseguido no principio do ano en Grecia, onde foi campión no Europeo de Clubs.

Ademais a representación galega no Europeo Júnior complétana: Desiree Rivadulla (+68, Suh Sport), María Ferreiro (-44, Couto), Diana Siota (-49, Couto), Cloe Iglesias (-59, Patiño Moaña), Ainhoa García (-63, Couto), Alejandro Paz (-55, Natural Sport Riveira) e Pablo Patiño (-68, Patiño Moaña).