O taekwondista do Mace Sport, Giovanni Imparator, faise coa prata no Open de Varsovia

O taekwondista do Mace Sport Giovanni Imparator conseguiu a medalla de prata na categoría júnior do Open de Varsovia no que participou máis dun milleiro de deportistas.

O loitador do equipo pontevedrés venceu en primeira rolda por 26-15 ao representante de Luxemburgo, na segunda, por 26-27 ao inglés; e na terceira a Bielorrusia por 16-11. Con todo, na final non puido repetir triunfo contra o adversario italiano, que o derrotou por 7 a 14.

Desde o Mace Sport destacan o gran resultado, que completa coa súa participación neste evento a súa preparación para o campionato de Europa que celebrará o 4 de outubro.