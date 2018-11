Duro e esaxerado castigo do Guijuelo a un Pontevedra gris e sen perigo (3-0)

Partido entre Pontevedra e Guijuelo no Municipal de Guijuelo © www.salamanca24horas.com Equipo inicial do Pontevedra en Guijuelo © Pontevedra CF SAD Partido entre Pontevedra e Guijuelo no Municipal de Guijuelo © www.salamanca24horas.com Partido entre Pontevedra e Guijuelo no Municipal de Guijuelo © www.salamanca24horas.com Partido entre Pontevedra e Guijuelo no Municipal de Guijuelo © www.salamanca24horas.com Partido entre Pontevedra e Guijuelo no Municipal de Guijuelo © www.salamanca24horas.com Partido entre Pontevedra e Guijuelo no Municipal de Guijuelo © www.salamanca24horas.com

Non mereceu moito o Pontevedra na súa visita a Guijuelo, aínda que tampouco os locais fixeron méritos para conseguir un resultado tan avultado, nun partido feo, sen ocasións visitantes e moi poucas dos locais, que se aproveitaron dos erros cometidos polos de Luismi na segunda parte e dous penaltis con que o colexiado castigou aos granates, para redondear un marcador esaxerado.

Igualdade absoluta nunha aburrida primeira metade, melloría granate ao comezo da segunda. Afundimento total tras encaixar o primeiro gol de penalti e nula capacidade de reacción tras verse a remolque no marcador, podería ser o apresurado resumo do visto no Municipal de Guijuelo, no que o vento, o frío e a ausencia de fútbol foron as notas destacadas.

Mentres Luismi volvía apostar por un sistema de tres centrais, con Campillo, Adrián León e David Castro, o técnico local, Ángel Sánchez, optaba por poboar o seu centro do campo, no que os granates reunían a Juan Barbeito e Álex González nas bandas, con Jesús, Kevin Presa e Berrocal por dentro, quedando Pedro Vázquez coa misión de enlazar arriba con Arruabarrena.

Tras uns primeiros minutos de tenteo, no que a temperá lesión de James obrigou aos locais para realizar o seu primeiro cambio, sería o Pontevedra quen tería a primeira chegada perigosa, cun centro de Álex González ao que non chegou Arruabarrena.

Responderon os locais cun remate desviado de Pallarés tras xogada de Fuster, pero o partido xa entrara nunha dinámica de escasa elaboración, na que o balón apenas pasaba polo centro do campo e ambos buscaban un fútbol directo para evitar a presión do contrario na saída de balón.

Preto da media hora tivo a súa mellor opción o Guijuelo, nunha acción de Iván, aproveitando un mal despexe defensivo dos granates, que serviu á interior da área para que Ayub rematase excesivamente cruzado.

E se o equipo local viuse obrigado a realizar un cambio madrugador, por lesión, outro tanto lle pasou ao equipo galego pouco despois da media hora, cando Arruabarrena, que sufrira unha dura entrada de Ayala non sancionada polo colexiado, tivo que deixar o seu sitio a Javi Pazos. Nada cambiaba en canto a proposta sobre o campo, nun partido que estaba a ser feo e sen apenas accións de perigo nin de mérito por parte de ningún bando.

Desde aí ata o descanso máis nada que contar que as tres tarxetas amarelas que mostrou o colexiado, no medio do aburrimento xeral polo xogo dun Guijuelo que non atopaba o modo de facer dano e un Pontevedra conservador, que parecía querer esperar con tanta paciencia como pouco brillo un fallo do seu rival, protexéndose do forte vento que tampouco contribuía a que se vise bo fútbol.

Saíu un pouco mellor o Pontevedra na segunda parte, pero a súa melloría non lle deu para inquietar demasiado, salvo nunha falta desde a frontal que os granates estrelaron na barreira, ata que o Guijuelo, que desaparecera, atopouse á hora de xogo cunha acción illada, clave para o resultado. Edu derrubou a Fuster nun claro penalti que Luque transformou a media altura, a pesar de que o meta visitante adiviñou a traxectoria e estivo a piques de salvar.

Verse por detrás no marcador descompuxo defensivamente ao Pontevedra, que tras unha acción na que Edu evitou o gol, mandando a corner un remate de Carmona, concedeu tres opcións de remate no lanzamento de esquina, ata que Pallarés sentenciou un marcador inxusto e froito de pequenos detalles illados que custaron moi caro ao conxunto galego.

Sen capacidade de reacción, a pesar dos cambios introducidos por Luismi, o castigo puido ser mesmo maior, cun disparo de Luque, que se estrelou contra o traveseiro.

Pero se non chegou nese momento, sería no último minuto cando o Guijuelo redondeaba un marcador esaxerado, de novo a través dun penalti, nesta ocasión máis que dubidoso, por suposto agarrón de Jesús a Carmona, que de novo transformou Luque, para pechar unha tarde negada para o equipo granate.

CD GUIJUELO (3): Amador, Iván, Razvan, Ayala, Juanra, Carlos Rubén, Ayub (Nacho Pérez, minuto 86), Luque, Pallarés, Fuster (Raúl Ruiz, minuto 91) e James (Carmona, minuto 13).

PONTEVEDRA CF (0): Edu, Juan Barbeito, David Castro, Campillo, Adrián León, Kevin, Álex González, Jesús (Javi López, minuto 68), Berrocal (Mouriño, minuto 74), Pedro Vázquez e Arruabarrena (Javi Pazos, minuto 34).

Árbitro: Pedro Eugenio Muñoz Piedra (Madrid), auxiliado nas bandas por Christian Ibáñez Gutiérrez e Miguel Gómez Blázquez. Amoestou a Carlos Rubén e Juanra, no Guijuelo, e a Jesús e David Castro, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 60: Luque, de penalti. (2-0) Minuto 67: Pallarés. (3-0) Minuto 90: Luque, de penalti.

Incidencias: Campo Municipal de Guijuelo (Salamanca). Uns 350 espectadores.