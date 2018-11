Remonta o Pontevedra para empatar tras unha mala primeira parte ante o Fabril (2-2)

Partido entre Pontevedra e Deportivo Fabril en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Deportivo Fabril en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Deportivo Fabril en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Deportivo Fabril en Pasarón © Diego Torrado

Empate e grazas do Pontevedra ante o Fabril, tras remontar unha desvantaxe de dous goles encaixados nunha moi mala primeira parte dos granates, que con todo souberon refacerse na segunda, máis a base de intensidade e forza que bo xogo. Romay e Javi Pazos foron os autores dos goles locais, nun partido con dúas caras e unha sensación agridoce para os pontevedreses que tiveron na súa man completar o remontada pero quedaron sen gasolina na recta final para seguir tentándoo.

Perdido na zona ancha e partido nas súas liñas, o Pontevedra comezou frío e descoidado, con dificultades para crear e demasiadas lagoas no traballo de recuperación, cedendo o dominio e o balón a un Fabril ao que lle bastaba con buscar os envíos sobre Uxío, esperando que este descargase, case sempre con acerto, os balóns cara aos homes de segunda liña.

Con estas premisas, e sen que pasase nada ata entón, foi precisamente un balón servido cara á frontal da área granate, defendido con pasividade suicida pola zaga local, o que permitiu a Montiel armar o disparo con total comodidade para poñer o balón na mesma escuadra dun Edu que nada puido facer.

Verse por diante no marcador fixo que o conxunto herculino cedese o balón, obrigado tamén por un maior empuxe granate, que con todo non foi suficiente para que os de Luismi fosen capaces de xerar nin unha soa acción de perigo, tanto que nin sequera chegaron a disparar a porta.

Superada a media hora, o partido volveu aos seus inicios, cun Fabril convencido do que facía e un Pontevedra deslabazado, sen fío condutor nin patrón claro de xogo. Así chegou o segundo, de novo polo simple método de facer chegar o balón a Uxío. O dianteiro centro deportivista puxo un balón na interior da área onde a zaga granate de novo estivo lenta e permisiva, para que Villares rematase de preto ampliando o marcador.

Non sería ata a recta final do primeiro tempo cando os locais lograsen por fin disparar a porta, foi nunha dobre acción, primeiro de Kevin e logo de Pedro Vázquez, en ambos os casos atopando a resposta de Álex Cobo, que conseguiu rexeitar.

A segunda parte foi case un monólogo do Pontevedra. Con máis corazón que xogo os granates fóronse arriba, encerrando a un Fabril que a duras penas conseguía superar a liña central do campo. Primeiro tivéronas Álex González (ao lateral da rede) e logo Berrocal (parou Álex Cobo), antes de que Edu sacase un pé milagroso nun man a man con Uxío, para evitar o desastre na única acción ofensiva do filial deportivista.

Luismi deu entrada a Romay e o Pontevedra mellorou ofensivamente. Se no período inicial os granates nin se achegaron á esquina para lanzar un só corner, desde aí chegarían os goles que significaron a igualada, tras forzar ata oito lanzamentos. Primeiro o mesmo Romay puido marcar en dúas grandes ocasións, pero en ambas non acertou, estrelando os seus remates no corpo dos defensores visitantes, ata que á terceira cumpriuse unha vez máis a "lei do ex" e Romay rematou anticipándose no primeiro pau de cabeza un corner lanzado por Álex González.

Os deportivistas acusaron o golpe e o Pontevedra continuou presionando e encerrando ao rival na súa área, para que un novo saque de esquina dese lugar ao tanto do empate, cunha xenialidade de Javi Pazos, rematando de espuela un balón solto na área de meta.

Coa igualada, o Pontevedra pareceu tomarse un respiro, permitindo que o Fabril se estirase lixeiramente. Aínda así, nunha contra tivo o terceiro, cunha excelente triangulación ao primeiro toque que Álex González rematou moi forzado e frouxo.

Pero ata aí chegaron as forzas. O Pontevedra, que "tirara" a primeira parte, salvou os mobles nunha segunda na que rozou a remontada completa grazas a un cambio radical de actitude dos seus xogadores.

PONTEVEDRA CF (2): Edu; Nacho López, David Castro, Campillo, Adrián León, Kevin Presa (Rivera, minuto 91), Álex González, Berrocal, Javi Pazos, Pedro Vázquez (Pibe, minuto 82) e Javi López (Romay, minuto 52).

R. C. DEPORTIVO FABRIL (2): Álex Cobo; Blas, Lucas, Quique, One, Carlos López, Víctor García, Gandoy, Uxío (Adrián, minuto 86), Montiel (Javi Cobo, minuto 64) e Villares (Juanje, minuto 73).

Árbitro: Diego Valdés Díaz (Asturias), auxiliado nas bandas por Pelayo Corgo Suárez e Miguel González Díaz. Expulsou ao adestrador do Fabril, Sergio Pellicer (minuto 94). Amoestou a Berrocal e Álex González, no Pontevedra, e a Montiel, Álex Cobo e Lucas, no Fabril.

Goles: (0-1) Minuto 13: Montiel. (0-2) Minuto 37: Villares. (1-2) Minuto 66: Romay. (2-2) Minuto 69: Javi Pazos.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón. Uns 2.000 espectadores.