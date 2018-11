Dous descoidos defensivos custan a derrota a un gran Pontevedra ante o Sanse (2-1)

Partido entre San Sebastián de los Reyes e Pontevedra no Nuevo Matapiñonera © Mosrey Fotografía

Caeu o Pontevedra na súa visita a San Sebastián de los Reyes, pero fíxoo coa cabeza moi alta, despois de protagonizar un dos mellores partidos da tempada.

Dous erros defensivos illados permitiron aos madrileños conseguir os seus goles e quedar cos tres puntos, ante un equipo granate que deixou unha inmellorable imaxe e que terminou envorcado sobre a área rival en busca dun empate que mereceu con fartura, obrigando aos locais para tirar de oficio con constantes perdas de tempo para tratar de cortar o ritmo e manter a súa vantaxe.

De novo Luismi recorreu de saída ao sistema de tres centrais, aínda que cunha certa novidade ao deixar a David Castro no banco, con Nacho López e Álex González nas bandas, poboando o centro do campo con Kevin e Berrocal, que recibían o apoio alternativo de Pedro Vázquez e Romay, alternando ambos a súa achega coa misión de tentar conectar con Javi Pazos.

Igualdade nos comezos, con oportunidades illadas e excesivas interrupcións no inicio, con remate de cabeza de Sergio Castel que detivo Edu e disparo de Javi Pazos ao traveseiro, aínda que a acción estaba invalidada por fóra de xogo previo.

Co partido aberto, o Pontevedra parecía atoparse cómodo sen sufrir excesivamente en defensa e tentábao con senllos disparos de Kevin Presa, á saída dun corner, e Javi Pazos, desde a frontal, que se marcharon desviados.

Os granates conseguiran que o Sanse non se atopase cómodo e que o partido se xogase máis en campo madrileño, aínda que sempre coa ameaza das dúas puntas locais, Perales e Castel, en vea de acertos nestes inicios de tempada. Os de Manolo Cano sacrificaban o estético para recorrer a un fútbol práctico consistente no sinxelo sistema de buscar os desprazamentos directos desde a defensa aos puntas.

Preto da media hora tivo a ocasión máis clara o Pontevedra. Foi nun saque de esquina lanzado por Pedro Vázquez que rematou de cabeza Campillo, absolutamente só, pero mandando o balón por pouco sobre o traveseiro.

Foi unha xogada illada a que inclinou a balanza ao lado local, coa colaboración da pasividade defensiva visitante, no único descoido que tivo na primeira parte. Fran Pastor gañou a liña de fondo e puxo un centro atrasado para que Perales, chegando absolutamente só, empuxase na área pequena ao fondo da portería galega.

O gol deixou tocado a un Pontevedra que non fora inferior, pero que aínda tivo unha última acción antes do descanso para devolver a igualdade ao marcador. Foi unha xogada que terminou con polémica, ao cortar o balón coa man Zazo, ao bordo da área propia. O colexiado sinalou a infracción, pero non se atreveu a mostrar a que debía ser xusta segunda amarela do centrocampista local, e por tanto a súa expulsión que obrigaría ao Sanse a xogar todo o segundo tempo en inferioridade. As protestas do segundo adestrador pontevedrés, Jesús Ramos, si atoparon resposta arbitral, ordenándolle abandonar o campo expulsado.

A segunda parte arrincou cun incomprensible ritmo lento, pousado, do que o sacou un disparo de Kevin Presa, desde a frontal, que se marchou alto, dando paso a un novo intento de Álex González, con parecida finalización e un centro de Romay que non atopou rematador.

Pero o Sanse tiña moi claro cal era o seu obxectivo e a punto estivo de sacar petróleo noutra acción illada na que Edu realizou unha sensacional parada para evitar que o remate de cabeza de Perales deixase o partido sentenciado á hora de xogo.

Os granates (nesta ocasión vestidos de azul), estaban a xogar mellor, presionando e chegando, pero sen pólvora rematadora, como consecuencia da súa falta de acerto no último pase.

E un novo erro defensivo foi o que terminou condenando ao Pontevedra. Un balón que perde Kevin Presa no inicio de xogada, acompañado doutro descoido dos centrais na cobertura, foi aproveitado por Satoca para enviar sobre Sergio Castel que superou a Edu.

Os granates non se entregaron, aínda que asumindo riscos de recibir as perigosas contras locais, atopando por fin un mínimo premio ao seu mellor xogo cun golazo de Javi Pazos, revolvéndose na área para colocar na mesma escuadra o balón a pase de Pibe e abrir as esperanzas dunha nova remontada que esta vez non se completou.

Co Sanse perdendo tempo e encerrados na súa parcela para facer valer a súa renda, os de Luismi tiveron orgullo "morrendo de pé" e sendo superiores en todo menos no marcador. Pibe tívoa, a falta de dous minutos, pero disparou por encima do traveseiro e Mouriño, no engadido, obrigou a "voar" ao meta Carlos Morales para evitar o empate.

Os erros defensivos illados resultaron claves. Os madrileños aproveitáronos, marcando a diferenza entre estar nos postos de privilexio e a zona tépeda.

UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (2): Carlos Morales; Rubén Valverde, Mario Sanjurjo (Álvaro Prada, minuto 82), Satoca (Galindo, minuto 83), Bruno Rivada, Zazo, Carlitos, Pablo Martínez (Andy Escudero, minuto 68), Perales, Fran Pastor e Sergio Castel.

PONTEVEDRA CF (1): Edu; Nacho López (Javi López, minuto 66), Adrián León, Campillo, Churre, Kevin Presa (Mouriño, minuto 72), Álex González (Pibe, minuto 72), Berrocal, Javi Pazos, Pedro Vázquez e Romay.

Árbitro: José Joaquín Galego Gambín (Murcia), auxiliado nas bandas por Javier Sánchez Sánchez e Alfonso Ros Gómez. Expulsou ao segundo adestrador do Pontevedra, Jesús Ramos, por protestar (minuto 45). Amoestou a Zazo e Carlitos, no Sanse, e a Churre, Adrián León e Romay, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 36: Perales. (2-0) Minuto 65: Sergio Castel. (2-1) Minuto 78: Javi Pazos.

Incidencias: Estadio Municipal José Luis de la Hoz-Nuevo Matapiñonera (San Sebastián de los Reyes-Madrid). Uns 300 espectadores, entre eles preto de medio centenar de afeccionados galegos.