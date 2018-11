Derrota do Pontevedra ante o Compostela no Memorial Antonio Bermúdez

A Sociedade Deportiva Compostela levou este mércores o Memorial Antonio Bermúdez celebrado no Estadio Municipal de San Lázaro, en Santiago, tras vencer o Pontevedra por 1 gol a 0.

O encontro serviu aos granates para dar minutos a algúns dos futbolistas menos habituais e, sobre todo, para ver en acción a xogadores do filial.

Luismi deu minutos a oito integrantes do primeiro plantel, dos que só dous partiron de titulares en liga, como foi o caso de Javi López e Nacho Lorenzo. A eles sumáronse Ualoloca, David Castro, Juan e Jesús Barbeito, Pibe e Javi Pazos co obxectivo de mellorar a súa posta a punto e tentar manter a competitividade.

Na primeira metade o duelo estivo dominado polas defensas, e só Javi Pazos tentouno en varias ocasións sen fortuna, atopando a un seguro Anxo Pérez na portería santiaguesa, mentres que polos locais a máis clara sería un disparo de Marcos Remeseiro ao traveseiro.

Tras o descanso chegou o carrusel de cambios, que deu maior forza ao Compostela e lanzoulle cara ao gol que lle daría a vitoria, nun roubo de Aythami na frontal que lle permitiu encarar a Ualoloca e ceder o balón para que Brais Abelenda anotase, no minuto 54.

De aí ata o final estivo máis preto o 2-0 que o empate, sendo o porteiro o mellor xogador do Pontevedra con dous man a man salvados e algunha outra intervención de mérito.

Ademais dos xogadores do primeiro equipo, gozaron de minutos no Pontevedra: Josiño, Iñaki e Antón no once titular e Carlos, Anxo, Fer Fraga, Tavares, Guille, Pastoriza, Rivera e Pedro Rodrigues no segundo tempo.