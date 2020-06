O Colexio Amor Ruibal estrea "A Banda Deseñada das Mulleres Galegas"

© Polo Correo do Vento

O Colexio Amor Ruibal, de Barro, estrea un novo mural que leva por título "A Banda Deseñada das Mulleres Galegas", unha obra de Polo Correo do Vento.

Ademáis de embelecer o recinto educativo esta iniciativa vai acompañada dunhas fichas para que o alumnado traballar mellor cada unha das figuras que saen recollidas nos debuxos.

Polo Correo do Vento é un colectivo especializado en actividades pensadas para o público máis novo co fin de promover a lectura, a comprensión oral en galego e o desenvolvemento da creatividade e expresión artística.

Neste eido, Polo Correo do Vento leva xa feito un longo percorrido, en multitude de centros de ensino, bibliotecas, museos, feiras, librarías e centros socioculturais, dende a aparición dos 7 libros da colección do mesmo nome, publicada por Edicións Xerais de Galicia, a partir do ano 2008.