VIDEO.- Así foi o nomeamento de novas Damas e Cabaleiros do Albariño

O presidente do Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, garantiu este domingo o compromiso para que o sector vitivinícola galego siga incrementando as vendas, a facturación e as exportacións, recordando que no tocante ao albariño tres de cada 10 vendas xa se fan ao estranxeiro.

Durante os actos do Capítulo Serenísimo co motivo da LXV edición da Festa do Viño Albariño, Feijóo destacou, ademais, a importancia desta celebración para que o albariño sexa un referente nas Rías Baixas, en Galicia, en España e no mundo. E animou ás novas damas e cabaleiros a acompañar ao sector na promoción "do viño galego máis internacional".

Nesta liña, salientou que ao novo cabaleiro José Ramón Torres Pintos non hai que ensinarlle que é o albariño. "Mímao desde o principio, como fan todos os viticultores que recollen a uva", dixo, destacando tamén o traballo de Dolores Calvo Méndez, presidenta dunha das principais cooperativas desta denominación "e que sabe ben a importancia de unir esforzos polo ben común".

No tocante a Horacio Gómez Araujo, o presidente da Xunta resaltou que comparte cos anteriores o saber facer das bodegas das Rías Baixas, "e coñece ben que un dos camiños nos que hai que perseverar é o da internacionalización".

Feijóo concluíu resaltando a traxectoria artística da nova dama Beatriz Serén e do novo cabaleiro José Coronado, a quen lles recordou os compromisos adquiridos na defensa do albariño, "porque engrosar o Capítulo Serenísimo –aseverou- é un deber que te acompaña de por vida".