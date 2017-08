O Túnel do Viño e das Catas Temáticas combínase coa Festa do Albariño en Cambados

Inauguración do Túnel do Viño 2017 © D.O. Rías Baixas

Este xoves abría as súas portas a Sétima Edición do Túnel do Viño e das Catas Temáticas no Salón de Congresos e Exposicións José Pena de Cambados coa participación de 140 marcas pertencentes a 58 adegas e un catador para asesorar aos participantes.

O presidente da Denominación de Orixe Rías Baixas, Juan Gil de Araujo indicaba que este actividade permitirá aos visitantes coñecer máis sobre os viños, as variedades, subzonas e as elaboracións.

As dez primeiras mesas do túnel son de viños da Anada 2016, mentres que as tres seguintes corresponden a colleitas anteriores e elaboracións espaciais. A 14 destínase a viños espumosos e a 15 é para os tintos.

Nesta ocasión, o Salón conta cun espazo de reunións a disposición dos adegueiros. O delegado da Xunta, José Manuel Cores Tourís e a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal acudiron a este acto de apertura. A inauguración oficial será este venres ao mediodía.

Esta proposta serve de complemento á Festa do Albariño que se desenvolve no Paseo da Calzada e manterase aberta ata as 14.30 horas do domingo 6 de agosto.

Neste Túnel, once adegas de Rías Baixas levarán a cabo 13 catas temáticas, desde o venres ata o domingo.