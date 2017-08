Arranca en Cambados a Festa do Viño Albariño

Apertura das casetas da Festa do Viño Albariño © Consello Regulador D.O. Rías Baixas Inauguración da Festa do Viño Albariño © X

O Paseo da Calzada volveu a converterse, un ano máis, nun fervedoiro de amantes dos viños da Denominación de Orixe Rías Baixas no arranque da Festa do Albariño. Precisamente no devandito paseo é onde se poden degustar as elaboracións de ata 44 adegas nas 42 casetas habilitadas neste espazo.

O Consello Regulador prevé distribuír ata 35.000 copas para a LXV Festa do Viño Albariño D.O. Rías Baixas, que se celebrará desde este mércores e ata o domingo en Cambados. Así o indicou o presidente do Consello Regulador, Juan Gil de Araujo, que participou na inauguración oficial desta cita, coa apertura das casetas onde as adegas mostran as súas elaboracións ao público.

Ademais de incrementar o número de copas con respecto á edición anterior, incorporouse a todas elas o logotipo de Cambados Cidade Europea do Viño 2017.

Xunto á anfitrioa, a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, asistiron á inauguración oficial da Festa a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; a conselleira do Medio Rural, Ánxeles Vázquez; a directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo; entre outras autoridades.

A actividade no Paseo da Calzada combinarase co Túnel do Viño e das Catas Temáticas organizadas no Salón de Congresos e Exposicións José Peña de Cambados. A inauguración oficial desta cita terá lugar o xoves ás 12.00 horas.

Por un prezo de 10 euros, os visitantes poderán degustar máis de 140 marcas pertencentes a 58 adegas da Denominación de Orixe Rías Baixas.