Cambados esgota os cataviños

Festa do Albariño © Diego Torrado

As quilométricas caravanas para entrar en Cambados ou que se esgotasen os 35.000 cataviños postos á venda, son só dous indicadores da masiva afluencia de público este sábado na Festa do Albariño.

As retencións para acceder en coche á vía rexistráronse, sobre todo, na Vía Rápida do Salnés.

No apartado institucional o sábado levou a cabo o irmandamento do Capítulo Serenísimo coas confrarías de Arinto de Bucelas (Portugal) e Monastrell de Jumilla (Murcia).

Este domingo serán investidos os novos cabaleiros e damas do Albariño, unhas distincións que este ano recaen no actor José Coroado, o adegueiro e expresidente do Celta de Vigo Horacio Gómez, o viticultor José Ramón Torres Pintos, a actriz Beatriz Serén e a presidenta dos cooperativa Condes de Albarei, Dolores Calvo.