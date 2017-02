Dúas adolescentes de 18 anos non puideron voar a Londres cos seus compañeiros a pesar de que tiñan pasaporte, permiso de residencia e documentación que as acreditaba como unha viaxe en grupo escolar, todos os requisitos que lles esixe o Consello de Europa. A compañia Ryanair impediulles embarcar pedíndolles un visado que non era necesario por lei