Puido perder o Pontevedra, que estivo a mercé do Palencia durante 70 minutos, e puido e debeu gañar de estar máis acertado nas claras ocasións de que dispuxo nos últimos 20 minutos, cando se sacudiu o dominio local e foise arriba con decisión buscando a vitoria, pero non acertou no remate, debendo conformarse cun punto que, visto o sucedido noutros campos, deixa todo como estaba e as opcións intactas