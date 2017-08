Tráfico monta un dispositivo especial con motivo da Festa do Albariño en Cambados

Control de alcoholemia © Guardia Civil

O Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra informou que con motivo da Festa do Albariño de Cambados 2017, actívase durante este fin de semana e ata o vindeiro luns día 7, unha campaña especial de vixilancia sobre o consumo de alcol e drogas, intensificando os controis en calquera tipo de estradas, e a calquera condutor co obxectivo de disuadilos de conducir cando consumisen alcol ou drogas.

Os efectivos da Agrupación de Tráfico da Garda Civil comprobarán que os condutores cumpran a normativa en canto se refire ao cumprimento dos límites legais creando a concienciación de que non soamente o alcol e a condución é un binomio perigoso, senón que tamén as drogas e a condución son en moitas ocasións sinónimo de morte.

Aínda que a vixilancia sobre estes consumos é permanente, o Subsector de Tráfico, resalta que durante estas festas intensificaranse os puntos de verificación de alcoholemia e de drogas nas vías de comunicación secundarias, o cal poñerá de manifesto un gran esforzo operativo da Unidade.

Unha vez máis, incídese que o importe da sanción por conducir con drogas ou alcol no organismo é de 1.000 euros e 6 puntos menos no carné e que podería chegar a ser delito dependendo da sintomatología ou se se ve involucrado nun accidente. A prevención de accidentes de circulación non está rifada coa diversión destes días.

Así mesmo suxírese que comuniquen a través dos teléfonos 112 ou do 062 de calquera comportamento anómalo con respecto á seguridade viaria que presencie, alertando ás patrullas en evitación de que se produza un accidente.