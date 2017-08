Concerto baixo a choiva de The Waterboys en Fefiñáns

A choiva non puido con "a mozos da auga" que este venres encheron a Praza de Fefiñáns con miles de persoas. The Waterboys ofreceron temas do seu último disco xunto cos éxitos de sempre.

O protagonismo musical asúmeno este sábado os Heredeiros da Crus, que celebran os seus 25 anos nos escenarios. Heredeiros actuarán en Fefiñáns mentres que Volandeira farano na Praza do Concello (ás 13.30 horas) e Take it Easy en Alfredo Brañas, (ás 23.00 horas).

A Festa do Albariño tamén recibiu este venres a visita do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

Ademais os responsables do Capítulo Serenísimo do Albariño pecharon un acordo para que o Consello Regulador dá Denominación de Orixe Rías Baixas apoie a celebración do acto de investidura dos Cabaleiros no patio de armas de Fefiñáns, que terá lugar este domingo.