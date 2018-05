VÍDEO.- Quique Domínguez anuncia entre bágoas a súa saída do Teucro

Despedida de Quique Domínguez do Teucro © Miguel Álvarez Despedida de Quique Domínguez do Teucro © Miguel Álvarez Despedida de Quique Domínguez do Teucro © Miguel Álvarez

A etapa de Quique Domínguez como adestrador da Sociedad Deportiva Teucro chega ao seu fin. Así o anunciou este mércores o adestrador pontevedrés nunha emotiva rolda de prensa arroupado da directiva, corpo técnico e todo o plantel.

Despois de catro tempadas, nas que conseguiu dous ascensos á Liga Asobal e a permanencia esta campaña na máxima categoría, vaise da que considera a súa casa a pesar de que o club lle tiña ofrecido a renovación.

"No se dan las circunstancias para que yo siga siendo entrenador del Teucro. Mi deseo era seguir, ellos lo saben, pero simplemente no se dan las condiciones ahora mismo", explicou o técnico ante os medios de comunicación.

Domínguez toma a decisión, asegura, sen ter "ningún compromiso con nadie".

Hai aproximadamente un mes que no club coñecen a decisión, pero decidiron postergar o seu anuncio ata conseguir matematicamente a salvación. "Nosotros entendemos perfectamente los motivos", sinalou José Ameijeiras, responsable da comisión deportiva.

"Sabemos lo que quieres a este club, que es tu casa, aquí has crecido como jugador, como entrenador y las puertas quedan abiertas siempre", completou o directivo teucrista mostrando agradecemento ao traballo do preparador.

A rolda de prensa avanzou con agradecementos de Quique Domínguez a todos os que lle acompañaron nestes catro anos de aventura no Municipal, chegando finalmente aos seus xogadores, momento no que crebou da emoción. "A mi querida plantilla. Sólo os puedo aplaudir y sólo os puedo agradecer, valorar y sólo puedo decir lo bien que lo habéis hecho. Vuestra implicación ha sido increíble", sinalou con voz entrecortada.

O técnico pontevedrés valorou especialmente o conseguido esta campaña afrontando moitas adversidades, como múltiples lesións que se superaron cunha forte unión no grupo. "Nos hemos esculpido en la frente que había que luchar, luchar y luchar", sinalou agradecendo a implicación do seu plantel.

HOMENAXE NO ÚLTIMO PARTIDO DE LIGA

Desde o Teucro traballan xa a pleno rendemento na planificación da próxima tempada e en atopar ao novo inquilino do banco, pero queren aproveitar a última cita ligueira da liga no Municipal para que "sirva de homenaje al equipo, al cuartpo técnico y a Quique", revelou Carlos García- Alén.

Así, o presidente da entidade azul anunciou que no partido do sábado 12 de maio (17:00 horas) ante o Bidasoa todos os socios e patrocinadores poderán levar ao encontro a todos os acompañantes que desexen coa intención de encher as bancadas e que se puedea vivir unha festa no pavillón pontevedrés.