O Teucro fai oficial a elección de Luis Montes como adestrador do primeiro equipo

A Sociedad Deportiva Teucro aposta pola opción da casa para substituír a Quique Domínguez á fronte do primeiro equipo, que volverá competir na máxima categoría.

O club fixo oficial este venres a elección de Luís Montes como máximo responsable do plantel para a próxima campaña. O ata agora axudante de Domínguez e responsable do filial de Primeira Nacional afrontará así a súa primeira experiencia ao mando dun equipo da Liga Asobal.

"Es un orgullo y una alegría grande en primer lugar entrenar el Liga Asobal y en segundo lugar que sea en el Teucro", recoñeceu o pontevedrés "muy ilusionado" de poder dirixir ao equipo da súa cidade.

Montes foi xogador da base teucrista desde os 13 anos, pasou unha etapa como adestrador de categorías inferiores e agora era un dos máximos responsables técnicos da entidade, en concreto das súas categorías inferiores.

Aínda que se trata, asegura, de "algo inesperado", afronta con ganas o reto, pero antes concluirá a tempada actual no rol que veu desempeñando de segundo adestrador. No que si pode xa empezar a involucrarse é na planificación do próximo curso, pensando nas renovacións dos actuais membros do primeiro plantel que se queren deixar atadas antes de que finalice este mes de maio.